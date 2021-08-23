https://sputnik-georgia.ru/20210823/Egipet-obyavil-o-nachale-chetvertoy-volny-COVID-19-252651923.html

Египет объявил о начале четвертой волны COVID-19

Египет объявил о начале четвертой волны COVID-19

По заявлению властей, они предупреждали граждан о необходимости избегать массовых собраний, в том числе по случаю религиозных праздников, но население не... 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T13:52+0400

2021-08-23T13:52+0400

2021-08-24T01:12+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Египетские власти объявили о вступлении в четвертую волну коронавируса. Об этом заявил советник президента Мухаммад Таг эд-Дин."Мы вступили в четвертую волну коронавируса. Число заболевших с каждым днем увеличивается, после того как мы достигнем пика волны, цифры пойдут на спад", - сказал Таг эд-Дин в эфир телеканала Shams.По словам Таг эд-Дина, у множества новых пациентов состояние легкое и среднее, однако с увеличением числа зараженных возрастет необходимость в госпитализации. Чиновник подчеркнул, что власти предупреждали граждан о необходимости избегать массовых собраний, в том числе по случаю религиозных праздников, а также концертов на несколько тысяч зрителей."Болезнь никуда не пропала", - подчеркнул он.По статистике Минздрава Египта, за последние сутки зарегистрированы 184 новых случая коронавируса, скончались 8 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зафиксированы более 286 тысяч случаев заболевания, скончались более 16 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Esche-odin-polevoy-gospital-dlya-patsientov-s-COVID-otkrylsya-v-stolitse-Gruzii-252650334.html

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covid-19, новости, общество , ситуация с коронавирусом covid-19 в мире