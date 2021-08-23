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Египет объявил о начале четвертой волны COVID-19
Египет объявил о начале четвертой волны COVID-19
По заявлению властей, они предупреждали граждан о необходимости избегать массовых собраний, в том числе по случаю религиозных праздников, но население не... 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T13:52+0400
2021-08-23T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Египетские власти объявили о вступлении в четвертую волну коронавируса. Об этом заявил советник президента Мухаммад Таг эд-Дин."Мы вступили в четвертую волну коронавируса. Число заболевших с каждым днем увеличивается, после того как мы достигнем пика волны, цифры пойдут на спад", - сказал Таг эд-Дин в эфир телеканала Shams.По словам Таг эд-Дина, у множества новых пациентов состояние легкое и среднее, однако с увеличением числа зараженных возрастет необходимость в госпитализации. Чиновник подчеркнул, что власти предупреждали граждан о необходимости избегать массовых собраний, в том числе по случаю религиозных праздников, а также концертов на несколько тысяч зрителей."Болезнь никуда не пропала", - подчеркнул он.По статистике Минздрава Египта, за последние сутки зарегистрированы 184 новых случая коронавируса, скончались 8 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зафиксированы более 286 тысяч случаев заболевания, скончались более 16 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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covid-19, новости, общество , ситуация с коронавирусом covid-19 в мире
Египет объявил о начале четвертой волны COVID-19
13:52 23.08.2021 (обновлено: 01:12 24.08.2021)
По заявлению властей, они предупреждали граждан о необходимости избегать массовых собраний, в том числе по случаю религиозных праздников, но население не послушалось
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Египетские власти объявили о вступлении в четвертую волну коронавируса. Об этом заявил советник президента Мухаммад Таг эд-Дин.
"Мы вступили в четвертую волну коронавируса. Число заболевших с каждым днем увеличивается, после того как мы достигнем пика волны, цифры пойдут на спад", - сказал Таг эд-Дин в эфир телеканала Shams.
По словам Таг эд-Дина, у множества новых пациентов состояние легкое и среднее, однако с увеличением числа зараженных возрастет необходимость в госпитализации. Чиновник подчеркнул, что власти предупреждали граждан о необходимости избегать массовых собраний, в том числе по случаю религиозных праздников, а также концертов на несколько тысяч зрителей.
"Болезнь никуда не пропала", - подчеркнул он.
По статистике Минздрава Египта, за последние сутки зарегистрированы 184 новых случая коронавируса, скончались 8 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зафиксированы более 286 тысяч случаев заболевания, скончались более 16 тысяч человек.
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