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Греция зарегистрировала второй случай смерти вакцинированного от коронавируса

Греция зарегистрировала второй случай смерти вакцинированного от коронавируса

В отделении интенсивной терапии больницы острова Закинтос ночью в воскресенье скончался 77-летний мужчина 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T10:16+0400

2021-08-23T10:16+0400

2021-08-24T01:10+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Греческие медики зафиксировали второй случай смерти от коронавируса полностью вакцинированного человека, передает греческое общественное телевидение ERT.Как сообщается, в отделении интенсивной терапии больницы острова Закинтос ночью в воскресенье скончался 77-летний мужчина. Он поступил в отделение для больных коронавирусом 30 июля, с 10 августа был на искусственной вентиляции легких, сообщает телеканал."Мужчина был вакцинирован, но у него был ослаблен иммунитет из-за очень серьезного основного заболевания, от которого, согласно информации из больницы, он получал сильнодействующие лекарства, существенно влияющие на эффективность вакцины", - говорится в сообщении.О первом случае смерти пациента, полностью вакцинированного от коронавируса и не имеющего основных заболеваний, сообщил 16 августа директор второго отделения интенсивной терапии больницы "Папаниколау" в Салониках Никос Каправелос. Он назвал это исключением.Греческие врачи ежедневно выявляют более 3 тысяч инфицированных коронавирусом. По данным на 22 августа, в стране с начала пандемии были инфицированы почти 560 тысяч человек, умерли 13 384 человека.В стране с населением около 11 миллионов человек сделано 11,15 миллиона прививок от коронавируса. По крайней мере одну дозу получили 5,9 миллиона человек, полностью вакцинированы 5,61 миллиона человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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