Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
В мире
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Rossiyskie-uchenye-razrabotali-kalkulyator-riska-sakharnogo-diabeta-252652226.html
Российские ученые разработали "калькулятор риска" сахарного диабета
Российские ученые разработали "калькулятор риска" сахарного диабета
Авторская разработка специалистов центра получила патентное свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T14:37+0400
2021-08-23T13:59+0400
россия
новости
в мире
общество
наука
новости из россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/05/251078473_0:248:1909:1328_1920x0_80_0_0_36425923712ebf1b7ef5bbdaf2df44b5.jpg
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Ученые из Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России разработали "калькулятор риска" сахарного диабета второго типа и предиабета, разработка получила патентное свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, сообщает РИА Новости о ссылкой на пресс-службу НМИЦ эндокринологии."Группа ученых-эндокринологов из НМИЦ эндокринологии разработала инновационный способ оценки наличия СД2 и ПД среди граждан Российской Федерации. Этот оригинальный метод основан на суммировании измерительных баллов, варьирующихся в зависимости от значения следующих параметров: возраст, факт приема препаратов для коррекции повышенного холестерина крови, наличие диагноза СД 2 типа у кровных родственников, наличие артериальной гипертензии, регулярность физических нагрузок, потребление консервированных и/или копченых и/или избыточно соленых продуктов, индекс массы тела, уровень сахара в капиллярной/венозной крови, соотношение окружности талии к окружности бедер, значение систолического артериального давления", - говорится в сообщении.Эта методика не предполагает каких-либо особых медицинских навыков и требует лишь заполнения специальной таблицы, она может быть использована для всех пациентов, уточнили в пресс-службе.Авторская разработка специалистов центра получила патентное свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, отметили в пресс-службе."Наш способ основан на обширных данных, полученных в ходе крупных эпидемиологических исследований. Количественные значения диагностически значимых показателей характерны именно для российской популяции. Разработанная нами совокупность показателей позволяет с большой вероятностью и точностью выявить группу риска пациентов, не пропустив пограничные состояния", - цитирует пресс-служба директора НМИЦ эндокринологии, члена-корреспондента РАН Наталью Мокрышеву.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210812/Uchennye-proverili-effektivnost-raznykh-vaktsin-protiv-delta-shtamma-252565961.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/05/251078473_0:128:1909:1328_1920x0_80_0_0_31973f05aca4b6acd3fde222aeb40adf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, новости, общество , наука, новости из россии

Российские ученые разработали "калькулятор риска" сахарного диабета

14:37 23.08.2021
160
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкКлинические испытания вакцины против коронавируса
Клинические испытания вакцины против коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
/
Перейти в фотобанк
Авторская разработка специалистов центра получила патентное свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Ученые из Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России разработали "калькулятор риска" сахарного диабета второго типа и предиабета, разработка получила патентное свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, сообщает РИА Новости о ссылкой на пресс-службу НМИЦ эндокринологии.
"Группа ученых-эндокринологов из НМИЦ эндокринологии разработала инновационный способ оценки наличия СД2 и ПД среди граждан Российской Федерации. Этот оригинальный метод основан на суммировании измерительных баллов, варьирующихся в зависимости от значения следующих параметров: возраст, факт приема препаратов для коррекции повышенного холестерина крови, наличие диагноза СД 2 типа у кровных родственников, наличие артериальной гипертензии, регулярность физических нагрузок, потребление консервированных и/или копченых и/или избыточно соленых продуктов, индекс массы тела, уровень сахара в капиллярной/венозной крови, соотношение окружности талии к окружности бедер, значение систолического артериального давления", - говорится в сообщении.
Пандемия коронавируса - научные исследования крови и анализы - Sputnik Грузия, 1920, 12.08.2021
В мире
Ученые проверили эффективность разных вакцин против дельта-штамма
12 августа, 16:55
609
Эта методика не предполагает каких-либо особых медицинских навыков и требует лишь заполнения специальной таблицы, она может быть использована для всех пациентов, уточнили в пресс-службе.
Авторская разработка специалистов центра получила патентное свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, отметили в пресс-службе.
"Наш способ основан на обширных данных, полученных в ходе крупных эпидемиологических исследований. Количественные значения диагностически значимых показателей характерны именно для российской популяции. Разработанная нами совокупность показателей позволяет с большой вероятностью и точностью выявить группу риска пациентов, не пропустив пограничные состояния", - цитирует пресс-служба директора НМИЦ эндокринологии, члена-корреспондента РАН Наталью Мокрышеву.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
000000
COVID-19
Новости
Грузия
В мире
Туризм
Спорт
Мультимедиа
Аналитика
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:53Главное о COVID на 26 августа: в Грузии установлен новый антирекорд жертв коронавируса
11:13Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4128
10:49Опасности оползня больше нет – улица Мачавариани в Тбилиси открывается
10:34В России провели крупную антитеррористическую операцию - обнародованы кадры
10:07Израильская авиакомпания Israir Airlines возобновляет полеты в Грузию
09:01В Грузию к осенним выборам прибудет 30 долгосрочных наблюдателей БДИПЧ
09:01Курс лари на четверг – 3,1305 GEL/$1
07:31На замену канатной дороги на горнолыжном курорте в Сванети потратят 34 миллиона лари
07:01Несмотря на выборы, парламент Грузии соберется на осеннюю сессию
ВчераСГБ Грузии обнародовала доказательства вины задержанных граждан Грузии за членство в ИГ*
ВчераПартия Гахария назвала кандидатов на выборы в мэры Аджарии
ВчераВ Грузии отец обвиняемого в терроризме будет кандидатом на выборах
ВчераОнкологи рассказали о главной причине возникновения рака
ВчераПервые лица Грузии поздравили Тибилашвили с серебром на Паралимпийских играх в Токио
ВчераУбийство пенсионера в Рустави раскрыто: задержана молодая женщина
ВчераВыставка российско-грузинского художника Александра Флоренского открылась в Москве
ВчераВнутренний опрос оппозиции: "Грузинская мечта" может проиграть выборы
ВчераPfizer рассказал, что может за три месяца создать вакцину от нового штамма COVID-19
ВчераКто где прописан? ЦИК Грузии выясняет адреса избирателей к выборам 2021
ВчераВ Грузию планируют ввезти еще два миллиона доз вакцины Pfizer