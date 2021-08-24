https://sputnik-georgia.ru/20210824/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-5924-252657443.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5924

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5924

За последние 24 часа от коронавируса скончались 60 человек, выздоровели же за сутки 4 777 человек 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T10:57+0400

2021-08-24T10:57+0400

2021-08-24T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5924. Скончались 60.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 523 022 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 200 человек, а с начала пандемии – 458 265. Скончался 6 891.За сутки сделано 47 288 тестов, из которых 35 185 на антиген и 12 103 ПЦР-теста.Показатель инфицирования: за сутки – 12,53%, за последние 14 дней – 10,93%, за последние семь дней – 10,72%.Прививки сделали 1 010 096 человек, в том числе за последние сутки – 30 067.В карантине в настоящее время находятся 116 человек, в стационарах – 7 410, в ковид-гостиницах – 3 320.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210820/Novye-punkty-vaktsinatsii-ot-koronavirusa-bez-registratsii-otkrylis-v-Gruzii-252637122.html

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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году, covid-19, новости, общество , грузия, вакцина, коронавирус covid-2019, пандемия