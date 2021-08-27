https://sputnik-georgia.ru/20210827/goroskop-na-segodnya-28-avgusta-2021-po-znakam-zodiaka-258655424.html

Гороскоп на сегодня 28 августа 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 28 августа 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на субботу, 28 августа, рассказывает, кого из знаков зодиака ждет карьерный рост, кого романтические приключения, кто сорвет крупный... 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T09:52+0400

2021-08-27T09:52+0400

2021-08-27T10:11+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 28 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам будет нелегко – вы часто спорите с окружающими, редко прислушивайтесь к советам. Даже отношения с самыми близкими будут складываться напряженно. Желание ринуться во все тяжкие в работе у вас высоко, но момент не самый подходящий, сдерживайте свои порывы. Вас ждет интересное знакомство, которое натолкнет на интересные мысли.ТелецУ Тельцов первая половина дня подходит для планирования и размышлений, но не для решительных действий. Лучше не предпринимать ничего важного, а закончить начатые дела. Вторая половина дня пройдет гораздо насыщеннее, это подходящее время, чтобы проявить инициативу, сделать то, о чем думали раньше. Возможны приятные встречи, сюрпризы и денежные поступления, которые окажутся кстати.БлизнецыДля Близнецов будет важно чужое мнение. И не только о себе, но и о тех, с кем они тесно работают. Постарайтесь обойтись без конфликтов, день напряженный в психическом плане. Ключевым вопросом в семейной жизни будет состояние бюджета. Вынужденные траты ожидаются вечером.РакСосредоточьтесь на работе, и вы преуспеете в ней. У Рака не будет проблем с самодисциплиной – делая даже несколько дел одновременно, ваше внимание не распыляется на ненужное. Вероятно, что вы получите важное сообщение, касающиеся ваших близких или друзей. Стоит прислушаться к советам друзей, они желают вам добра. Жизненный потенциал на высоте.ЛевСегодня вам лучше всего побыть эгоистом. Закрывайте глаза на все проблемы, кроме ваших собственных. Для Львов непростой день в плане душевного равновесия, ведь вам придется многое пересмотреть, возможно, даже вы будете вынуждены расстаться с какой-то частью своих убеждений. Это дастся вам нелегко, зато в будущем вам будет проще решить некоторые вопросы.ДеваМожно проводить деловые переговоры, в которых удастся достичь взаимовыгодной договоренности. Влюбленное состояние может помешать принятию решения в финансовой сфере. Эмоциональное состояние оставляет желать лучше – даже если вам будет казаться, что все пытаются вывести вас из себя, держите себя в руках. Особенно, если дело касается близких.ВесыПоявляется много идей и планов, а вот с реализацией пока обстоят проблемы. Постарайтесь меньше витать в облаках, смотреть на вещи реалистично, это поможет избегать иллюзий и разочарований. День пройдет для Весов в отличном настроении и в кругу приятных вам людей. Будьте внимательны со своими эмоциями, не срывайтесь на других.СкорпионСкорпионы в плане работы в ударе, так что на все сложится очень даже хорошо. Возможно, сегодня Скорпионы проведут в ожидании какой-то новости или события. Стабильность вашего общественного положения и материального уровня не должна вызывать никаких сомнений. Вероятно получение новых интересных предложений.СтрелецЛюбое неверное ваше движение немедленно будет замечено. Ваше окружение сегодня будет настроено весьма агрессивно. Постарайтесь быть тише воды, ниже травы. Помогать другим людям стоит таким образом, чтобы не жертвовать при этом собственными интересами: в противном случае можно нарушить энергетическое равновесие, существующее между вами и миром.КозерогКозерогу придется несладко, особенно если захочется действовать в своих интересах. Игнорирование других людей может сказаться на авторитете. Благоприятный день для серьезной и ответственной работы. Возможны негативные перемены в финансовом плане. Новые знакомства нежелательны – вероятна агрессия со стороны постороннего человека.ВодолейГороскоп обещает Водолею радость веселье и долгожданные встречи. Вы будете поистине молиться на этот день, ведь он такой счастливый. Начало дня благоприятно, поэтому на это время лучше всего планировать деловые встречи. Возможно романтическое увлечение, которое в скором может перерасти в серьезные отношения.РыбыПридется вам сегодня сосредоточиться на составлении семейного бюджета, потому что последнее время ваши траты заметно выросли, чего нельзя сказать о доходах. Сядьте и рационально просчитайте все возможные ситуации, требующие в ближайшее время от вас финансовых вложений. Вероятно тяжелое заболевание, которое повлечет за собой необратимые процессы. Будьте предельно внимательны и осторожны.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп