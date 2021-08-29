https://sputnik-georgia.ru/20210829/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-vyroslo-na-2-669-258887614.html

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 2 669

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 2 669

За последние 24 часа от коронавируса скончались 76 человек, выздоровели за сутки 6 177 человек 29.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-29T10:52+0400

2021-08-29T10:52+0400

2021-08-29T11:02+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 669. Скончались 76.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 543 118 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 6 177 человек, а с начала пандемии – 482 732. Скончался 7 251.За сутки сделано 25 215 тестов, из которых 15 027 на антиген и 10 190 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 10,58%, за последние 14 дней – 10,49%, за последние семь дней – 10,15%.Всего в Грузии сделали 1 145 925 прививок, в том числе за последние сутки – 20 678.В карантине в настоящее время находятся 113 человек, в стационарах – 7 571, в ковид-гостиницах – 3 072.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210827/epidemiolog-gruziya-perezhivaet-pik-smertnosti-ot-koronavirusa-258716102.html

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грузия, коронавирус covid-19, пандемия