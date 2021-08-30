https://sputnik-georgia.ru/20210830/mama-pokazala-bolshe-desyatka-prostykh-i-krasivykh-prichesok-dlya-devochek--video-259129997.html

Мама показала больше десятка простых и красивых причесок для девочек – видео

Мама показала больше десятка простых и красивых причесок для девочек – видео

Придавать голове ребенка великолепный вид никогда еще не было так просто, как после просмотра этого видео 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T13:18+0400

2021-08-30T13:18+0400

2021-08-30T13:18+0400

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Если у вас не хватало фантазии или времени для того, чтобы сделать красивую прическу дочери или самой себе, то это видео для вас. Делать красивые прически никогда еще не было так просто, а главное – быстро. А внешний вид уж точно отметят с такой красотой на голове.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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