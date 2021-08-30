https://sputnik-georgia.ru/20210830/v-etom-godu-v-gruzii-studentami-stali-okolo-30-tysyach-abiturientov-259143874.html

В этом году в Грузии студентами стали около 30 тысяч абитуриентов

В этом году в Грузии студентами стали около 30 тысяч абитуриентов

Единые национальные экзамены в этом году сдавали 38 400 абитуриентов 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T15:51+0400

2021-08-30T15:51+0400

2021-08-30T15:51+0400

новости

грузия

образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24578/90/245789024_0:99:1870:1151_1920x0_80_0_0_736b822f1079b22488aa0e08551b54bd.jpg

ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Право обучения в грузинских вузах в этом году получили 29,4 тысячи абитуриентов, 76% сдававших Единые национальные экзамены, об этом сообщается на сайте Национального центра экзаменов и оценок Минобразования Грузии.Обладателями государственного гранта стали 6,5 тысячи студентов. 4,2 тысячи абитуриентов продолжат обучение по программам, полностью финансируемым государством.Всего в этом году на Единые национальные экзамены зарегистрировались 38 400 абитуриентов.После обнародования первичных результатов абитуриенты имели возможность обжаловать их. Этой возможностью воспользовались около 3% поступающих - всего было получено 3355 апелляционных жалоб, из которых оценка была изменена в 1435 случаях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210701/V-Gruzii-startovali-Edinye-natsionalnye-ekzameny-252176597.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, образование