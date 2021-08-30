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В этом году в Грузии студентами стали около 30 тысяч абитуриентов
В этом году в Грузии студентами стали около 30 тысяч абитуриентов
Единые национальные экзамены в этом году сдавали 38 400 абитуриентов 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T15:51+0400
2021-08-30T15:51+0400
новости
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образование
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Право обучения в грузинских вузах в этом году получили 29,4 тысячи абитуриентов, 76% сдававших Единые национальные экзамены, об этом сообщается на сайте Национального центра экзаменов и оценок Минобразования Грузии.Обладателями государственного гранта стали 6,5 тысячи студентов. 4,2 тысячи абитуриентов продолжат обучение по программам, полностью финансируемым государством.Всего в этом году на Единые национальные экзамены зарегистрировались 38 400 абитуриентов.После обнародования первичных результатов абитуриенты имели возможность обжаловать их. Этой возможностью воспользовались около 3% поступающих - всего было получено 3355 апелляционных жалоб, из которых оценка была изменена в 1435 случаях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210701/V-Gruzii-startovali-Edinye-natsionalnye-ekzameny-252176597.html
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новости, грузия, образование

В этом году в Грузии студентами стали около 30 тысяч абитуриентов

15:51 30.08.2021
682
© photo: NAEC / FBАбитуриенты регистрируются перед экзаменом
Абитуриенты регистрируются перед экзаменом - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© photo: NAEC / FB
Единые национальные экзамены в этом году сдавали 38 400 абитуриентов
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Право обучения в грузинских вузах в этом году получили 29,4 тысячи абитуриентов, 76% сдававших Единые национальные экзамены, об этом сообщается на сайте Национального центра экзаменов и оценок Минобразования Грузии.
Обладателями государственного гранта стали 6,5 тысячи студентов. 4,2 тысячи абитуриентов продолжат обучение по программам, полностью финансируемым государством.
Национальный центр экзаменов. Абитуриенты у входа в очереди соблюдают дистанцию - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2021
В Грузии стартовали Единые национальные экзамены
1 июля, 09:01
153
Всего в этом году на Единые национальные экзамены зарегистрировались 38 400 абитуриентов.
После обнародования первичных результатов абитуриенты имели возможность обжаловать их. Этой возможностью воспользовались около 3% поступающих - всего было получено 3355 апелляционных жалоб, из которых оценка была изменена в 1435 случаях.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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