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Знаете ли вы слова, которые используют только в Грузии?
Знаете ли вы слова, которые используют только в Грузии?
В каждом городе и в каждой стране есть выражения и обозначения, свойственные только данному региону 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T15:04+0400
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Sputnik Грузия собрал десятку самых популярных грузинских словечек, смысл которых не всегда понятен иностранцам. Попробуйте угадать, что они обозначают.
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Знаете ли вы слова, которые используют только в Грузии?

15:04 30.08.2021
2068
© Sputnik / Alexander ImedashviliУказатели в туристическом центре города
Указатели в туристическом центре города - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В каждом городе и в каждой стране есть выражения и обозначения, свойственные только данному региону
Sputnik Грузия собрал десятку самых популярных грузинских словечек, смысл которых не всегда понятен иностранцам. Попробуйте угадать, что они обозначают.
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