https://sputnik-georgia.ru/20210830/znaete-li-vy-slova-kotorye-ispolzuyut-tolko-v-gruzii-259140843.html

Знаете ли вы слова, которые используют только в Грузии?

Знаете ли вы слова, которые используют только в Грузии?

В каждом городе и в каждой стране есть выражения и обозначения, свойственные только данному региону 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T15:04+0400

2021-08-30T15:04+0400

2021-08-30T15:04+0400

грузия

интерактив

тесты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24870/14/248701459_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_a1b0943c1455a91b7340400a9399e863.jpg

Sputnik Грузия собрал десятку самых популярных грузинских словечек, смысл которых не всегда понятен иностранцам. Попробуйте угадать, что они обозначают.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, интерактив, тесты, тесты