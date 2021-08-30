https://sputnik-georgia.ru/20210830/znaete-li-vy-slova-kotorye-ispolzuyut-tolko-v-gruzii-259140843.html
Знаете ли вы слова, которые используют только в Грузии?
Знаете ли вы слова, которые используют только в Грузии?
В каждом городе и в каждой стране есть выражения и обозначения, свойственные только данному региону 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T15:04+0400
2021-08-30T15:04+0400
2021-08-30T15:04+0400
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Sputnik Грузия собрал десятку самых популярных грузинских словечек, смысл которых не всегда понятен иностранцам. Попробуйте угадать, что они обозначают.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, интерактив, тесты, тесты
Знаете ли вы слова, которые используют только в Грузии?
В каждом городе и в каждой стране есть выражения и обозначения, свойственные только данному региону
Sputnik Грузия собрал десятку самых популярных грузинских словечек, смысл которых не всегда понятен иностранцам. Попробуйте угадать, что они обозначают.