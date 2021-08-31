https://sputnik-georgia.ru/20210831/v-indii-ustanovili-prichinu-neizvestnoy-smertelnoy-bolezni-259167391.html
В Индии установили причину неизвестной смертельной болезни
В Индии установили причину неизвестной смертельной болезни
Индийские врачи назвали возможную причину неизвестной болезни, которая унесла жизни десятков людей в стране 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T10:46+0400
2021-08-31T10:46+0400
2021-08-31T10:46+0400
общество
в мире
индия
болезнь
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Некая вирусная болезнь, которая унесла в Индии на прошлой неделе жизни нескольких десятков человек, может быть вызвана лихорадкой денге, переносчиками которой являются комары. Так решили власти штата Уттар-Прадеш, где произошла вспышка заболевания."Причина всплеска таких случаев все еще расследуется, но симптомы — лихорадка денге. Мы уже уведомили государственные органы", — заявил заместитель главного секретаря региона по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад телеканалу India TV.В местном Минздраве утверждают, что у большинства заболевших была повышенная температура, а также обезвоживание и наблюдалось падение уровня тромбоцитов в крови. При этом у остальных пациентов проявилась сильная мигрень, боль в мышцах, тошнота, увеличились лимфатические узлы.Ранее представители местных властей сообщили, что в штате Уттар-Прадеш от неизвестной лихорадки погибли 70 человек, включая 12 детей. Министр здравоохранения штата Джай Пратап Сингх опроверг это заявление и уточнил, что от болезни скончались 32 ребенка и 7 взрослых.Лихорадка денге – вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Она широко распространена в Юго-Восточной Азии. По данным ВОЗ, специального лечения денге нет, а вакцина от нее может применяться только к тем людям, которые уже один раз переболели.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, в мире, индия, болезнь
В Индии установили причину неизвестной смертельной болезни
Индийские врачи назвали возможную причину неизвестной болезни, которая унесла жизни десятков людей в стране
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Некая вирусная болезнь, которая унесла в Индии на прошлой неделе жизни нескольких десятков человек, может быть вызвана лихорадкой денге, переносчиками которой являются комары. Так решили власти штата Уттар-Прадеш, где произошла вспышка заболевания.
"Причина всплеска таких случаев все еще расследуется, но симптомы — лихорадка денге. Мы уже уведомили государственные органы", — заявил заместитель главного секретаря региона по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад телеканалу India TV
.
В местном Минздраве утверждают, что у большинства заболевших была повышенная температура, а также обезвоживание и наблюдалось падение уровня тромбоцитов в крови. При этом у остальных пациентов проявилась сильная мигрень, боль в мышцах, тошнота, увеличились лимфатические узлы.
Ранее представители местных властей сообщили, что в штате Уттар-Прадеш от неизвестной лихорадки погибли 70 человек, включая 12 детей. Министр здравоохранения штата Джай Пратап Сингх опроверг это заявление и уточнил, что от болезни скончались 32 ребенка и 7 взрослых.
Лихорадка денге – вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Она широко распространена в Юго-Восточной Азии. По данным ВОЗ, специального лечения денге нет, а вакцина от нее может применяться только к тем людям, которые уже один раз переболели.
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