https://sputnik-georgia.ru/20210901/minyust-gruzii-vvodit-lgoty-dlya-polnostyu-vaktsinirovannykh-grazhdan-259199378.html

Минюст Грузии вводит льготы для полностью вакцинированных граждан

Минюст Грузии вводит льготы для полностью вакцинированных граждан

В Домах юстиции и общественных центрах ряд сервисов граждане, прошедшие вакцинацию, смогут получить бесплатно или за полцены 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T10:34+0400

2021-09-01T10:34+0400

2021-09-01T10:34+0400

общество

новости

грузия

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251142619_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97e8b55c3ba873c8c51b3b8d6d44ce3b.jpg

ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Вакцинированные двумя дозами ковид-вакцины лица смогут получить часть сервисов министерства юстиции Грузии совершенно бесплатно, а часть – за полцены, говорится в сообщении на сайте ведомства.При этом, введенные министерством юстиции льготы для полностью вакцинированных лиц будут доступны в Домах юстиции и в Общественных центрах без предварительного бронирования визита.В частности, полностью вакцинированные лица смогут бесплатно получить следующие сервисы:Для полностью вакцинированных лиц 50-процентная скидка будет действовать на следующие сервисы:Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным сделано 1 184 306 прививок. Одной дозой вакцинированы 790 524 человека – это 27,7% населения, полностью двумя дозами – 393 764 человека (13,8% населения).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210831/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-poyavyatsya-esche-v-trekh-gorodakh-gruzii-259177771.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19