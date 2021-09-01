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Минюст Грузии вводит льготы для полностью вакцинированных граждан
Минюст Грузии вводит льготы для полностью вакцинированных граждан
В Домах юстиции и общественных центрах ряд сервисов граждане, прошедшие вакцинацию, смогут получить бесплатно или за полцены 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T10:34+0400
2021-09-01T10:34+0400
2021-09-01T10:34+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Вакцинированные двумя дозами ковид-вакцины лица смогут получить часть сервисов министерства юстиции Грузии совершенно бесплатно, а часть – за полцены, говорится в сообщении на сайте ведомства.При этом, введенные министерством юстиции льготы для полностью вакцинированных лиц будут доступны в Домах юстиции и в Общественных центрах без предварительного бронирования визита.В частности, полностью вакцинированные лица смогут бесплатно получить следующие сервисы:Для полностью вакцинированных лиц 50-процентная скидка будет действовать на следующие сервисы:Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным сделано 1 184 306 прививок. Одной дозой вакцинированы 790 524 человека – это 27,7% населения, полностью двумя дозами – 393 764 человека (13,8% населения).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-poyavyatsya-esche-v-trekh-gorodakh-gruzii-259177771.html
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Минюст Грузии вводит льготы для полностью вакцинированных граждан
В Домах юстиции и общественных центрах ряд сервисов граждане, прошедшие вакцинацию, смогут получить бесплатно или за полцены
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik.
Вакцинированные двумя дозами ковид-вакцины лица смогут получить часть сервисов министерства юстиции Грузии совершенно бесплатно, а часть – за полцены, говорится в сообщении на сайте
ведомства.
При этом, введенные министерством юстиции льготы для полностью вакцинированных лиц будут доступны в Домах юстиции и в Общественных центрах без предварительного бронирования визита.
В частности, полностью вакцинированные лица смогут бесплатно получить следующие сервисы:
Регистрация индивидуального предпринимателя, изменения и прекращение регистрационных данных.
Обновление выписки о недвижимости.
Для полностью вакцинированных лиц 50-процентная скидка будет действовать на следующие сервисы:
Справка об обстоятельствах, препятствующих заключению брака.
Обновление сертификата ID карты.
Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным сделано 1 184 306 прививок. Одной дозой вакцинированы 790 524 человека – это 27,7% населения, полностью двумя дозами – 393 764 человека (13,8% населения).
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