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Минюст Грузии вводит льготы для полностью вакцинированных граждан
Минюст Грузии вводит льготы для полностью вакцинированных граждан
В Домах юстиции и общественных центрах ряд сервисов граждане, прошедшие вакцинацию, смогут получить бесплатно или за полцены 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T10:34+0400
2021-09-01T10:34+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Вакцинированные двумя дозами ковид-вакцины лица смогут получить часть сервисов министерства юстиции Грузии совершенно бесплатно, а часть – за полцены, говорится в сообщении на сайте ведомства.При этом, введенные министерством юстиции льготы для полностью вакцинированных лиц будут доступны в Домах юстиции и в Общественных центрах без предварительного бронирования визита.В частности, полностью вакцинированные лица смогут бесплатно получить следующие сервисы:Для полностью вакцинированных лиц 50-процентная скидка будет действовать на следующие сервисы:Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным сделано 1 184 306 прививок. Одной дозой вакцинированы 790 524 человека – это 27,7% населения, полностью двумя дозами – 393 764 человека (13,8% населения).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Минюст Грузии вводит льготы для полностью вакцинированных граждан

10:34 01.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliДом Юстиции в столице Грузии
Дом Юстиции в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В Домах юстиции и общественных центрах ряд сервисов граждане, прошедшие вакцинацию, смогут получить бесплатно или за полцены
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Вакцинированные двумя дозами ковид-вакцины лица смогут получить часть сервисов министерства юстиции Грузии совершенно бесплатно, а часть – за полцены, говорится в сообщении на сайте ведомства.
При этом, введенные министерством юстиции льготы для полностью вакцинированных лиц будут доступны в Домах юстиции и в Общественных центрах без предварительного бронирования визита.
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В частности, полностью вакцинированные лица смогут бесплатно получить следующие сервисы:
Регистрация индивидуального предпринимателя, изменения и прекращение регистрационных данных.
Обновление выписки о недвижимости.
Для полностью вакцинированных лиц 50-процентная скидка будет действовать на следующие сервисы:
Справка об обстоятельствах, препятствующих заключению брака.
Обновление сертификата ID карты.
Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным сделано 1 184 306 прививок. Одной дозой вакцинированы 790 524 человека – это 27,7% населения, полностью двумя дозами – 393 764 человека (13,8% населения).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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