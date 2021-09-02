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Сборная Грузия по футболу впервые проведет официальный матч в Батуми
Сборная Грузия по футболу впервые проведет официальный матч в Батуми
В отборочных матчах ЧМ сборная Грузии не может победить уже 20 матчей подряд, последний раз грузинская команда обыграла Беларусь (1:0) в 2012 году 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T12:42+0400
2021-09-02T12:42+0400
2021-09-02T13:12+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу в группе "В" между сборными Грузии и Косово состоится 2 сентября в Батуми и начнется в 20:00 по тбилисскому времени.Обслуживать матч будет бригада арбитров из Украины, во главе с Николаем Балакиным. Помогать на бровках ему будут Семен Шлончак и Александр Жуков. Резервный арбитр – Виталий Романов, а судья VAR – Евгений Арановский.Сборные Грузии и Косово никогда прежде не встречались.Сборная Грузии впервые проведет официальный матч в Батуми. Правда из-за регуляций, связанных с пандемией COVID-19, встреча пройдет без зрителей.В отборочных матчах ЧМ сборная Грузии не может победить уже 20 матчей подряд. Последний раз грузинская команда обыграла Беларусь (1:0) в 2012 году. Что касается Косово, то в квалификации ЧМ команда никогда не побеждала – одна ничья при 11 поражениях.В нынешнем отборе сборная Грузии проиграла Швеции (0:1), Испании (1:2) и сыграла вничью с Грецией (1:1). Футболисты Косово провели два матча и в обоих проиграли – Швеции (0:3) и Испании (1:3).На данный момент в отборочной группе "В" сборная Грузии занимает четвертое место (1 очко), а Косово – последнее (0 очков).В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом хозяев. На победу сборной Грузии можно поставить с коэффициентом 2,6 (против 3,1 у Косово). Ничья оценивается коэффициентом 2,95.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Сборная Грузия по футболу впервые проведет официальный матч в Батуми
12:42 02.09.2021 (обновлено: 13:12 02.09.2021)
В отборочных матчах ЧМ сборная Грузии не может победить уже 20 матчей подряд, последний раз грузинская команда обыграла Беларусь (1:0) в 2012 году
ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу в группе "В" между сборными Грузии и Косово состоится 2 сентября в Батуми и начнется в 20:00 по тбилисскому времени.
Обслуживать матч будет бригада арбитров из Украины, во главе с Николаем Балакиным. Помогать на бровках ему будут Семен Шлончак и Александр Жуков. Резервный арбитр – Виталий Романов, а судья VAR – Евгений Арановский.
Сборные Грузии и Косово никогда прежде не встречались.
Сборная Грузии впервые проведет официальный матч в Батуми. Правда из-за регуляций, связанных с пандемией COVID-19, встреча пройдет без зрителей.
В отборочных матчах ЧМ сборная Грузии не может победить уже 20 матчей подряд. Последний раз грузинская команда обыграла Беларусь (1:0) в 2012 году. Что касается Косово, то в квалификации ЧМ команда никогда не побеждала – одна ничья при 11 поражениях.
В нынешнем отборе сборная Грузии проиграла Швеции (0:1), Испании (1:2) и сыграла вничью с Грецией (1:1). Футболисты Косово провели два матча и в обоих проиграли – Швеции (0:3) и Испании (1:3).
На данный момент в отборочной группе "В" сборная Грузии занимает четвертое место (1 очко), а Косово – последнее (0 очков).
В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом хозяев. На победу сборной Грузии можно поставить с коэффициентом 2,6 (против 3,1 у Косово). Ничья оценивается коэффициентом 2,95.
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