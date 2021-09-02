https://sputnik-georgia.ru/20210902/v-neskolkikh-selakh-adzharii-soshel-opolzen-259259255.html

Оползни сошли в нескольких селах Аджарии

Оползни сошли в нескольких селах Аджарии

В высокогорной Аджарии проливные дожди создали проблемы местному населению 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T17:12+0400

2021-09-02T17:12+0400

2021-09-02T17:59+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. В нескольких местах высокогорной Аджарии обильные осадки вызвали оползневые процессы, сообщает Аджарское телевидение.В селе Тхилнари Хелвачаурского муниципалитета оползень повредил жилой дом.В селе Агара две семьи оказались отрезанными от внешнего мира. В селах Кирнати, Агара и Эрге оползень сошел на автомобильные дороги. Для их расчистки мобилизована тяжелая техника. Очистные работы ведутся и в других местах.Геологи изучат места, в которых сошел оползень. В мэрии Хелвачаури не исключают, что несколько семей придется эвакуировать и расселить.Проливные дожди повредили и ЛЭП, из-за чего жители нескольких сел остались без электричества. На данный момент большая часть жителей получает электроэнергию, восстановительные работы продолжаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210727/Nepogoda-v-Svaneti-zhiteli-neskolkikh-sel-otrezany-ot-vneshnego-mira-252437222.html

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