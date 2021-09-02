https://sputnik-georgia.ru/20210902/v-neskolkikh-selakh-adzharii-soshel-opolzen-259259255.html
Оползни сошли в нескольких селах Аджарии
Оползни сошли в нескольких селах Аджарии
В высокогорной Аджарии проливные дожди создали проблемы местному населению 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T17:12+0400
2021-09-02T17:12+0400
2021-09-02T17:59+0400
новости
грузия
аджария
стихийное бедствие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/02/249601912_217:231:858:591_1920x0_80_0_0_8ea25a597a3abb09018b704229d51cdf.jpg
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. В нескольких местах высокогорной Аджарии обильные осадки вызвали оползневые процессы, сообщает Аджарское телевидение.В селе Тхилнари Хелвачаурского муниципалитета оползень повредил жилой дом.В селе Агара две семьи оказались отрезанными от внешнего мира. В селах Кирнати, Агара и Эрге оползень сошел на автомобильные дороги. Для их расчистки мобилизована тяжелая техника. Очистные работы ведутся и в других местах.Геологи изучат места, в которых сошел оползень. В мэрии Хелвачаури не исключают, что несколько семей придется эвакуировать и расселить.Проливные дожди повредили и ЛЭП, из-за чего жители нескольких сел остались без электричества. На данный момент большая часть жителей получает электроэнергию, восстановительные работы продолжаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210727/Nepogoda-v-Svaneti-zhiteli-neskolkikh-sel-otrezany-ot-vneshnego-mira-252437222.html
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/02/249601912_308:221:801:591_1920x0_80_0_0_848f01cdb9eb0ad704d586e6546268f2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, аджария, стихийное бедствие
Оползни сошли в нескольких селах Аджарии
17:12 02.09.2021 (обновлено: 17:59 02.09.2021)
В высокогорной Аджарии проливные дожди создали проблемы местному населению
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik.
В нескольких местах высокогорной Аджарии обильные осадки вызвали оползневые процессы, сообщает
Аджарское телевидение.
В селе Тхилнари Хелвачаурского муниципалитета оползень повредил жилой дом.
В селе Агара две семьи оказались отрезанными от внешнего мира.
В селах Кирнати, Агара и Эрге оползень сошел на автомобильные дороги. Для их расчистки мобилизована тяжелая техника. Очистные работы ведутся и в других местах.
Геологи изучат места, в которых сошел оползень. В мэрии Хелвачаури не исключают, что несколько семей придется эвакуировать и расселить.
Проливные дожди повредили и ЛЭП, из-за чего жители нескольких сел остались без электричества. На данный момент большая часть жителей получает электроэнергию, восстановительные работы продолжаются.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.