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Оползни сошли в нескольких селах Аджарии
Оползни сошли в нескольких селах Аджарии
В высокогорной Аджарии проливные дожди создали проблемы местному населению 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T17:12+0400
2021-09-02T17:59+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. В нескольких местах высокогорной Аджарии обильные осадки вызвали оползневые процессы, сообщает Аджарское телевидение.В селе Тхилнари Хелвачаурского муниципалитета оползень повредил жилой дом.В селе Агара две семьи оказались отрезанными от внешнего мира. В селах Кирнати, Агара и Эрге оползень сошел на автомобильные дороги. Для их расчистки мобилизована тяжелая техника. Очистные работы ведутся и в других местах.Геологи изучат места, в которых сошел оползень. В мэрии Хелвачаури не исключают, что несколько семей придется эвакуировать и расселить.Проливные дожди повредили и ЛЭП, из-за чего жители нескольких сел остались без электричества. На данный момент большая часть жителей получает электроэнергию, восстановительные работы продолжаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210727/Nepogoda-v-Svaneti-zhiteli-neskolkikh-sel-otrezany-ot-vneshnego-mira-252437222.html
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новости, грузия, аджария, стихийное бедствие

Оползни сошли в нескольких селах Аджарии

17:12 02.09.2021 (обновлено: 17:59 02.09.2021)
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© Facebook / Emergency Management Service Стихийное бедствие в Хелвачаури
Стихийное бедствие в Хелвачаури - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© Facebook / Emergency Management Service
В высокогорной Аджарии проливные дожди создали проблемы местному населению
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. В нескольких местах высокогорной Аджарии обильные осадки вызвали оползневые процессы, сообщает Аджарское телевидение.
В селе Тхилнари Хелвачаурского муниципалитета оползень повредил жилой дом.
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В селе Агара две семьи оказались отрезанными от внешнего мира.
В селах Кирнати, Агара и Эрге оползень сошел на автомобильные дороги. Для их расчистки мобилизована тяжелая техника. Очистные работы ведутся и в других местах.
Геологи изучат места, в которых сошел оползень. В мэрии Хелвачаури не исключают, что несколько семей придется эвакуировать и расселить.
Проливные дожди повредили и ЛЭП, из-за чего жители нескольких сел остались без электричества. На данный момент большая часть жителей получает электроэнергию, восстановительные работы продолжаются.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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