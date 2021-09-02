Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
В Тбилиси и Рустави появились дополнительные мобильные пункты вакцинации
15:51 02.09.2021 (обновлено: 18:04 02.09.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliПередвижной пункт вакцинации в городе Рустави
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Проект "Прививаемся друг для друга" осуществляется в рамках информационной кампании Минздрава Грузии
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. В Тбилиси появились шесть дополнительных автобусов, оборудованных как мобильные пункты вакцинации, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.
Первые три мобильных пункта вакцинации были расположены в Варкетили, Глдани и на Вокзальной площади.
Новые пункты расположились по следующим адресам:
Сабуртало – Сити молл (Важа-Пшавела, 70, территория открытой автостоянки, близ территории "Сити гарден");
Глдани – Молл (ул. Векуа, 1, территория открытой автостоянки, со стороны Мухиани);
Самгори – Ист поинт (ул. Александре Твалчрелидзе, верхняя автостоянка);
Самгори – Орхеви (территория, прилегающая к стадиону);
Авчала - ул. Ливанская, 23, у здания полиции;
Мухиани – проспект Н. Думбадзе (у здания полиции, корпус №5).
Мобильные пункты вакцинации добавлены и в Рустави. Местное население будут обслуживать три дополнительных мобильных пункта на следующих локациях: в поселке Чкондидели, на улице Агмашенебели и в 12 микрорайоне возле школы №23.
Передвижные пункты вакцинации будут работать с 10:00 до 20:00.
Новый проект "Прививаемся друг для друга" начался в рамках информационной кампании Минздрава Грузии и поэтапно осуществится во всех регионах, отмечают в ведомстве.
Впервые мобильные пункты вакцинации появились в Тбилиси, затем они открылись в Рустави и Батуми. Минздрав Грузии планирует открыть их также в Кутаиси и Зугдиди.
По последним данным, в Грузии сделано 1 235 386 прививок. Одной дозой вакцинированы 813 601 человек – это 28,5% населения, полностью двумя дозами – 421 785 (14,8% населения).
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