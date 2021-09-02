https://sputnik-georgia.ru/20210902/v-tbilisi-i-rustavi-poyavilis-dopolnitelnye-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-259254284.html

В Тбилиси и Рустави появились дополнительные мобильные пункты вакцинации

В Тбилиси и Рустави появились дополнительные мобильные пункты вакцинации

Проект "Прививаемся друг для друга" осуществляется в рамках информационной кампании Минздрава Грузии 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T15:51+0400

2021-09-02T15:51+0400

2021-09-02T18:04+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259259210_271:184:993:590_1920x0_80_0_0_48119cda1392f82f5209ee4fa3992939.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. В Тбилиси появились шесть дополнительных автобусов, оборудованных как мобильные пункты вакцинации, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.Первые три мобильных пункта вакцинации были расположены в Варкетили, Глдани и на Вокзальной площади. Новые пункты расположились по следующим адресам: Мобильные пункты вакцинации добавлены и в Рустави. Местное население будут обслуживать три дополнительных мобильных пункта на следующих локациях: в поселке Чкондидели, на улице Агмашенебели и в 12 микрорайоне возле школы №23.Передвижные пункты вакцинации будут работать с 10:00 до 20:00.Новый проект "Прививаемся друг для друга" начался в рамках информационной кампании Минздрава Грузии и поэтапно осуществится во всех регионах, отмечают в ведомстве.Впервые мобильные пункты вакцинации появились в Тбилиси, затем они открылись в Рустави и Батуми. Минздрав Грузии планирует открыть их также в Кутаиси и Зугдиди.По последним данным, в Грузии сделано 1 235 386 прививок. Одной дозой вакцинированы 813 601 человек – это 28,5% населения, полностью двумя дозами – 421 785 (14,8% населения).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210820/Novye-punkty-vaktsinatsii-ot-koronavirusa-bez-registratsii-otkrylis-v-Gruzii-252637122.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19