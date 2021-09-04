https://sputnik-georgia.ru/20210904/kurs-lari-dollar-259303981.html

Курс лари на субботу – 3,1196 GEL/$1

Курс лари на субботу – 3,1196 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0013 лари по отношению к доллару 04.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-04T09:36+0400

2021-09-04T09:36+0400

2021-09-04T09:36+0400

экономика

грузия

лари

доллар

национальный банк грузии

курс лари к доллару на сегодня в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259204018_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_0036a305586d6bd9080562ae25ac53cb.jpg

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 сентября в размере 3,1196 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0013 лари по отношению к доллару.Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валютыБизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепленияПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210903/valyutnyy-rynok-gruzii-stabilen--novaya-statistika-natsbanka-strany-259273159.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии