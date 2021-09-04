Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210904/kurs-lari-dollar-259303981.html
Курс лари на субботу – 3,1196 GEL/$1
Курс лари на субботу – 3,1196 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0013 лари по отношению к доллару 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T09:36+0400
2021-09-04T09:36+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259204018_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_0036a305586d6bd9080562ae25ac53cb.jpg
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 сентября в размере 3,1196 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0013 лари по отношению к доллару.Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валютыБизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепленияПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210903/valyutnyy-rynok-gruzii-stabilen--novaya-statistika-natsbanka-strany-259273159.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259204018_427:0:3156:2047_1920x0_80_0_0_1b5b87a1bdab84ef8198cad003a8b392.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на субботу – 3,1196 GEL/$1

09:36 04.09.2021
284
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт и точильщик ножей
Обменный пункт и точильщик ножей - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0013 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 сентября в размере 3,1196 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0013 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 4 сентября - Sputnik Грузия
Купюры достоинством сто долларов и сто лари - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
Валютный рынок Грузии стабилен – новая статистика Нацбанка страны
Вчера, 09:01
742
Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валюты
Бизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепления
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:30В Афганистане 17 человек погибло в ходе праздничной стрельбы талибов
11:36В Кахети разгорелся лесной пожар
11:02Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 684
10:32Фермеры Грузии получат помощь в продаже нестандартных яблок
09:36Курс лари на субботу – 3,1196 GEL/$1
09:01Цены в Грузии бьют рекорды: что остановит инфляцию в стране
01:01Какой сегодня церковный праздник: 4 сентября 2021
ВчераПри ЦИК Грузии начал работу центр информационной безопасности
ВчераЕврейский календарь на 5782 год: праздники и посты по месяцам
ВчераМэр Тбилиси Каха Каладзе согласен на дебаты со своими оппонентами на выборах
ВчераКак россияне выбирают вино - исследование Роскачества
ВчераСборная Грузии по футболу несет потери перед матчем с Испанией
ВчераСотрудники полиции задержали в Грузии шесть человек за хранение оружия
ВчераУраган сорвал крыши жилых домов в Кобулети на западе Грузии
ВчераНа что Грузия потратит "легкие деньги" от МВФ
ВчераДетские сады в столице Грузии начнут раздачу продуктов с 15 сентября
ВчераПремьер-министр Грузии: локдаун – это не выход из положения
ВчераГлавный эпидемиолог Грузии призвал политиков помочь в инфокампании вакцинации
ВчераДесятый сезон телешоу "Танцуют звезды" стартует в Грузии
ВчераРтвели 2021: в Кахети переработано более 30 тысяч тонн винограда