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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210904/obrechena-na-proval-vitaliy-milonov-o-semeynoy-zhizni-morgenshterna-259249306.html
"Обречена на провал": Виталий Милонов о семейной жизни Моргенштерна
"Обречена на провал": Виталий Милонов о семейной жизни Моргенштерна
Личная жизнь эпатажного рэпера Моргенштерна, как и его творчество, находится под прицелом журналистов и не только 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T07:05+0400
2021-09-04T07:05+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светская хроника
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что семейная жизнь популярного рэпера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной обречена на провал.Милонов заявил, что за рэпера Алишера Моргенштерна не выйдет замуж ни одна нормальная девушка."Это, безусловно, противоестественное явление, поскольку нормальная девушка не выйдет замуж за такое существо. Но любовь зла, полюбишь и козла, возможно, даже Моргенштерна", – сказал Милонов в беседе 5-tv.ru.Депутат отметил, что через год девушка превратится в героиню многих ток-шоу, где будет рассказывать о том, как все плачевно завершилось. "Ну а что ты хочешь, если выходишь замуж за человека, у которого на щеке написано 666?" – говорит депутат.Милонов также назвал брак неблагословенным и предсказал, что в этом союзе не будет детей. "От осинки не родятся вкусные апельсинки", – сказал он.Свадьба Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной состоялась 31 августа: приглашены были многие артисты и блогеры. Любитель эпатажа воссоздал стиль традиционной российской свадьбы с конкурсами, выкупом невесты, тамадой и другими забавными элементами. В общем свадьба обошлась молодоженам в 10 миллионов рублей.Читайте также:
https://sputnik-georgia.ru/20210901/epatazhnaya-svadba-morgenshterna-naryady-revva-politsiya-i-drugie-skandaly-259204550.html
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светская хроника, моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

"Обречена на провал": Виталий Милонов о семейной жизни Моргенштерна

07:05 04.09.2021
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© photo: Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкВиталий Милонов
Виталий Милонов - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2021
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
/
Перейти в фотобанк
Личная жизнь эпатажного рэпера Моргенштерна, как и его творчество, находится под прицелом журналистов и не только
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что семейная жизнь популярного рэпера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной обречена на провал.
Милонов заявил, что за рэпера Алишера Моргенштерна не выйдет замуж ни одна нормальная девушка.
"Это, безусловно, противоестественное явление, поскольку нормальная девушка не выйдет замуж за такое существо. Но любовь зла, полюбишь и козла, возможно, даже Моргенштерна", – сказал Милонов в беседе 5-tv.ru.
Cвадьба Моргенштерна и Дилары - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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1 сентября, 12:14
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Депутат отметил, что через год девушка превратится в героиню многих ток-шоу, где будет рассказывать о том, как все плачевно завершилось. "Ну а что ты хочешь, если выходишь замуж за человека, у которого на щеке написано 666?" – говорит депутат.
Милонов также назвал брак неблагословенным и предсказал, что в этом союзе не будет детей. "От осинки не родятся вкусные апельсинки", – сказал он.
Свадьба Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной состоялась 31 августа: приглашены были многие артисты и блогеры. Любитель эпатажа воссоздал стиль традиционной российской свадьбы с конкурсами, выкупом невесты, тамадой и другими забавными элементами. В общем свадьба обошлась молодоженам в 10 миллионов рублей.
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