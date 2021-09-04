https://sputnik-georgia.ru/20210904/obrechena-na-proval-vitaliy-milonov-o-semeynoy-zhizni-morgenshterna-259249306.html
"Обречена на провал": Виталий Милонов о семейной жизни Моргенштерна
"Обречена на провал": Виталий Милонов о семейной жизни Моргенштерна
Личная жизнь эпатажного рэпера Моргенштерна, как и его творчество, находится под прицелом журналистов и не только 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T07:05+0400
2021-09-04T07:05+0400
2021-09-04T07:05+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светская хроника
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259248704_0:0:2413:1357_1920x0_80_0_0_9b94ed9916f111d7cee21de9a891035e.jpg
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что семейная жизнь популярного рэпера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной обречена на провал.Милонов заявил, что за рэпера Алишера Моргенштерна не выйдет замуж ни одна нормальная девушка."Это, безусловно, противоестественное явление, поскольку нормальная девушка не выйдет замуж за такое существо. Но любовь зла, полюбишь и козла, возможно, даже Моргенштерна", – сказал Милонов в беседе 5-tv.ru.Депутат отметил, что через год девушка превратится в героиню многих ток-шоу, где будет рассказывать о том, как все плачевно завершилось. "Ну а что ты хочешь, если выходишь замуж за человека, у которого на щеке написано 666?" – говорит депутат.Милонов также назвал брак неблагословенным и предсказал, что в этом союзе не будет детей. "От осинки не родятся вкусные апельсинки", – сказал он.Свадьба Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной состоялась 31 августа: приглашены были многие артисты и блогеры. Любитель эпатажа воссоздал стиль традиционной российской свадьбы с конкурсами, выкупом невесты, тамадой и другими забавными элементами. В общем свадьба обошлась молодоженам в 10 миллионов рублей.Читайте также:
https://sputnik-georgia.ru/20210901/epatazhnaya-svadba-morgenshterna-naryady-revva-politsiya-i-drugie-skandaly-259204550.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259248704_0:0:2336:1752_1920x0_80_0_0_cc1cee41be296c30a780371d1883cfa2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
светская хроника, моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес
"Обречена на провал": Виталий Милонов о семейной жизни Моргенштерна
Личная жизнь эпатажного рэпера Моргенштерна, как и его творчество, находится под прицелом журналистов и не только
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что семейная жизнь популярного рэпера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной обречена на провал.
Милонов заявил, что за рэпера Алишера Моргенштерна не выйдет замуж ни одна нормальная девушка.
"Это, безусловно, противоестественное явление, поскольку нормальная девушка не выйдет замуж за такое существо. Но любовь зла, полюбишь и козла, возможно, даже Моргенштерна", – сказал Милонов в беседе 5-tv.ru
.
Депутат отметил, что через год девушка превратится в героиню многих ток-шоу, где будет рассказывать о том, как все плачевно завершилось. "Ну а что ты хочешь, если выходишь замуж за человека, у которого на щеке написано 666?" – говорит депутат.
Милонов также назвал брак неблагословенным и предсказал, что в этом союзе не будет детей. "От осинки не родятся вкусные апельсинки", – сказал он.
Свадьба Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной состоялась 31 августа: приглашены были многие артисты и блогеры. Любитель эпатажа воссоздал стиль традиционной российской свадьбы с конкурсами, выкупом невесты, тамадой и другими забавными элементами. В общем свадьба обошлась молодоженам в 10 миллионов рублей.
Эпатажная свадьба Моргенштерна
: наряды, Ревва, полиция и другие скандалы
Свершилось
: Моргенштерн и Дилара поженились - видео
Максим Шевченко назвал рэпера Моргенштерна "омерзительным существом"
Российская молодежь доверяет Моргенштерну - исследование