https://sputnik-georgia.ru/20210904/test-naskolko-khorosho-vy-znaete-goroda-gruzii-259313843.html

Тест: насколько хорошо вы знаете города Грузии?

Тест: насколько хорошо вы знаете города Грузии?

Помимо вина, хачапури и вкусных хинкали Грузия славится достопримечательностями, которые, как жемчуга, рассеяны по всей территории страны 04.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-04T16:30+0400

2021-09-04T16:30+0400

2021-09-04T17:49+0400

грузия

интерактив

тесты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251905919_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_59403f13b2a41206d5a6d72d5a6ec02d.jpg

Sputnik Грузия предлагает Вам пройти тест и определить, можете ли вы узнать грузинские города по их достопримечательностям.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, интерактив, тесты, тесты