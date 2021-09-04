Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210904/test-naskolko-khorosho-vy-znaete-goroda-gruzii-259313843.html
Тест: насколько хорошо вы знаете города Грузии?
Тест: насколько хорошо вы знаете города Грузии?
Помимо вина, хачапури и вкусных хинкали Грузия славится достопримечательностями, которые, как жемчуга, рассеяны по всей территории страны 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T16:30+0400
2021-09-04T17:49+0400
грузия
интерактив
тесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251905919_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_59403f13b2a41206d5a6d72d5a6ec02d.jpg
Sputnik Грузия предлагает Вам пройти тест и определить, можете ли вы узнать грузинские города по их достопримечательностям.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251905919_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_ad343d39e017c87238d98e3ad2a6d949.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, интерактив, тесты, тесты

Тест: насколько хорошо вы знаете города Грузии?

16:30 04.09.2021 (обновлено: 17:49 04.09.2021)
637
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - набережная, Нарикала и район Калаубани и Абанотубани
Вид на город Тбилиси - набережная, Нарикала и район Калаубани и Абанотубани - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Помимо вина, хачапури и вкусных хинкали Грузия славится достопримечательностями, которые, как жемчуга, рассеяны по всей территории страны
Sputnik Грузия предлагает Вам пройти тест и определить, можете ли вы узнать грузинские города по их достопримечательностям.
1 из 10
В каком городе Грузии был открыт Фонтан с чачей?
Фонтан чачи - Sputnik Грузия
16:30
637
700120
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:31Каха Каладзе предложил конкурентам на пост мэра Тбилиси пройти наркотест
17:10Будет ли новый президент Эстонии говорить с Путиным по-русски?
17:02Новорожденный скончался от коронавируса в Тбилиси
16:00Россия и Япония создадут обсерваторию аналогичную по возможностям "Хабблу"
15:31В полевом госпитале на Кавтарадзе лечатся 92 пациента
15:24Кардиохирург о связи коронавируса с заболеваниями сердца и вакцинах
14:31Мэр Тбилиси рассказал, когда начнет работу общественный транспорт
13:30COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
12:30В Афганистане 17 человек погибло в ходе праздничной стрельбы талибов
11:36В Кахети разгорелся лесной пожар
11:02Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 684
10:32Фермеры Грузии получат помощь в продаже нестандартных яблок
09:36Курс лари на субботу – 3,1196 GEL/$1
09:01Цены в Грузии бьют рекорды: что остановит инфляцию в стране
01:01Какой сегодня церковный праздник: 4 сентября 2021
ВчераПри ЦИК Грузии начал работу центр информационной безопасности
ВчераЕврейский календарь на 5782 год: праздники и посты по месяцам
ВчераМэр Тбилиси Каха Каладзе согласен на дебаты со своими оппонентами на выборах
ВчераКак россияне выбирают вино - исследование Роскачества
ВчераСборная Грузии по футболу несет потери перед матчем с Испанией