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Тест: насколько хорошо вы знаете города Грузии?
Тест: насколько хорошо вы знаете города Грузии?
Помимо вина, хачапури и вкусных хинкали Грузия славится достопримечательностями, которые, как жемчуга, рассеяны по всей территории страны 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T16:30+0400
2021-09-04T16:30+0400
2021-09-04T17:49+0400
грузия
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тесты
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Sputnik Грузия предлагает Вам пройти тест и определить, можете ли вы узнать грузинские города по их достопримечательностям.
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грузия, интерактив, тесты, тесты
Тест: насколько хорошо вы знаете города Грузии?
16:30 04.09.2021 (обновлено: 17:49 04.09.2021)
Помимо вина, хачапури и вкусных хинкали Грузия славится достопримечательностями, которые, как жемчуга, рассеяны по всей территории страны
Sputnik Грузия предлагает Вам пройти тест и определить, можете ли вы узнать грузинские города по их достопримечательностям.