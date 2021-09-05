https://sputnik-georgia.ru/20210905/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-infitsirovaniya-za-sutki-vyroslo-na-2-210-259323540.html

Число выявленных в Грузии случаев инфицирования за сутки выросло на 2 210

Число выявленных в Грузии случаев инфицирования за сутки выросло на 2 210

За последние 24 часа от коронавируса скончались 74 человека, выздоровели за сутки 5 587 05.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-05T11:01+0400

2021-09-05T11:01+0400

2021-09-05T11:06+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 210. Скончались 74.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 564 837 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 587 человек, а с начала пандемии – 514 768. Скончались 7 806.За сутки сделано 28 025 тестов, из которых 15 263 на антиген и 12 762 ПЦР-теста.Показатель инфицирования: за сутки – 7,89%, за последние 14 дней – 9,27%, за последние семь дней – 8,33%.К этому времени сделано 1 314 104 прививки, в том числе за последние сутки – 22 733.В карантине в данное время находятся 105 человек, в стационарах – 7 019, в ковид-гостиницах – 2 415.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210904/kardiokhirurg-o-svyazi-koronavirusa-s-zabolevaniyami-serdtsa-i-vaktsinakh-259314656.html

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