Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210905/sbornaya-ispanii-posle-porazheniya-vstrechaetsya-s-komandoy-gruzii-259322892.html
Сборная Испании после поражения встречается с командой Грузии
Сборная Испании после поражения встречается с командой Грузии
Весной в Тбилиси победили испанцы со счетом 2:1, благодаря голу Дани Ольмо в компенсированное арбитром время 05.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-05T10:32+0400
2021-09-05T10:32+0400
спорт
новости
футбол
испания
сборная грузии по футболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/02/252198914_225:447:3071:2048_1920x0_80_0_0_8e3a3bf712cced618fd563f5ad833610.jpg
ТБИЛИСИ, 5 сен – Sputnik. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Испании и Грузии состоится 5 сентября в городе Бадахос. Начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени.Команды уже встречались во втором туре нынешнего отборочного цикла. 28 марта в Тбилиси победили испанцы со счетом 2:1, благодаря голу Дани Ольмо в компенсированное арбитром время.Помимо вышеупомянутой встречи сборные Испании и Грузии встречались между собой еще три раза. В отборе к ЧМ-2014 года "фурия роха" выиграла обе встречи – на выезде 1:0, а дома 2:0. Третья игра была товарищеской. В июне 2016 года, в Хетафе, сборная Грузии обыграла испанцев 1:0 благодаря голу Торнике Окриашвили.Предстоящий матч будет обслуживать португальская бригада арбитров во главе с Тьягу Мендешем. На бровках ему будут помогать Луис Кампос и Педро Алмейда. Резервный арбитр – Уго Мигель, а судья на VAR – Луис Годиньо.В четвертом туре нынешнего отборочного цикла обе сборные проиграли. Испания на выезде уступили Швеции 1:2, а Грузия дома не смогла обыграть Косово (0:1).На данный момент сборная Испании занимает второе место в группе "В", набрав семь очков. Что касается Грузии, то в четырех играх подопечные Вилли Саньоля набрали один балл и замыкают турнирную таблицу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210904/ispaniya-gruziya-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-259312753.html
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/02/252198914_920:435:3071:2048_1920x0_80_0_0_75decc872f96b89ead6db6970fde55d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, футбол, испания, сборная грузии по футболу

Сборная Испании после поражения встречается с командой Грузии

10:32 05.09.2021
349
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкФутбол. ЧЕ-2020. Матч Швейцария - Испания
Футбол. ЧЕ-2020. Матч Швейцария - Испания - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк
Весной в Тбилиси победили испанцы со счетом 2:1, благодаря голу Дани Ольмо в компенсированное арбитром время
ТБИЛИСИ, 5 сен – Sputnik. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Испании и Грузии состоится 5 сентября в городе Бадахос. Начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени.
Команды уже встречались во втором туре нынешнего отборочного цикла. 28 марта в Тбилиси победили испанцы со счетом 2:1, благодаря голу Дани Ольмо в компенсированное арбитром время.
Помимо вышеупомянутой встречи сборные Испании и Грузии встречались между собой еще три раза. В отборе к ЧМ-2014 года "фурия роха" выиграла обе встречи – на выезде 1:0, а дома 2:0. Третья игра была товарищеской. В июне 2016 года, в Хетафе, сборная Грузии обыграла испанцев 1:0 благодаря голу Торнике Окриашвили.
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на Динамо Арене. Второй тайм, счет 1:1 - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2021
Испания-Грузия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Вчера, 15:01
364
Предстоящий матч будет обслуживать португальская бригада арбитров во главе с Тьягу Мендешем. На бровках ему будут помогать Луис Кампос и Педро Алмейда. Резервный арбитр – Уго Мигель, а судья на VAR – Луис Годиньо.
В четвертом туре нынешнего отборочного цикла обе сборные проиграли. Испания на выезде уступили Швеции 1:2, а Грузия дома не смогла обыграть Косово (0:1).
На данный момент сборная Испании занимает второе место в группе "В", набрав семь очков. Что касается Грузии, то в четырех играх подопечные Вилли Саньоля набрали один балл и замыкают турнирную таблицу.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000100
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:31Грузинский теннисист Николоз Басилашвили завершил выступление на US Open
11:22Декольте в ярком цвете и элегантный черный - фото нарядов Венецианского кинофестиваля
11:01Число выявленных в Грузии случаев инфицирования за сутки выросло на 2 210
10:32Сборная Испании после поражения встречается с командой Грузии
09:58Разрушительная "Ида": последствия урагана в США - видео
09:01Новые данные о преступности в Грузии: топ-5 преступлений
01:00Какой сегодня церковный праздник: 5 сентября 2021
ВчераГлавный тренер сборной Грузии по футболу: против Испании должны сыграть с другим настроем
ВчераНаркотест для кандидатов в мэры Тбилиси: мнения разделились
ВчераПартия "Для Грузии" экс-премьера Георгия Гахария выступила за досрочные выборы
ВчераПенсионер утонул в Аджарии
ВчераЛесной пожар в Кахети локализован
ВчераНовые правила для иностранцев вводятся в России: отпечатки пальцев станут обязательными
ВчераОппозиционный телеканал зарегистрировал премьера Грузии на вакцинацию без его ведома
ВчераКаха Каладзе предложил конкурентам на пост мэра Тбилиси пройти наркотест
ВчераБудет ли новый президент Эстонии говорить с Путиным по-русски?
ВчераНоворожденный скончался от коронавируса в Тбилиси
ВчераРоссия и Япония создадут обсерваторию аналогичную по возможностям "Хабблу"
ВчераВ полевом госпитале в Тбилиси лечатся 92 пациента
ВчераКардиохирург о связи коронавируса с заболеваниями сердца и вакцинах