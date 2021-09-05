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Сборная Испании после поражения встречается с командой Грузии

Сборная Испании после поражения встречается с командой Грузии

Весной в Тбилиси победили испанцы со счетом 2:1, благодаря голу Дани Ольмо в компенсированное арбитром время 05.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-05T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен – Sputnik. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Испании и Грузии состоится 5 сентября в городе Бадахос. Начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени.Команды уже встречались во втором туре нынешнего отборочного цикла. 28 марта в Тбилиси победили испанцы со счетом 2:1, благодаря голу Дани Ольмо в компенсированное арбитром время.Помимо вышеупомянутой встречи сборные Испании и Грузии встречались между собой еще три раза. В отборе к ЧМ-2014 года "фурия роха" выиграла обе встречи – на выезде 1:0, а дома 2:0. Третья игра была товарищеской. В июне 2016 года, в Хетафе, сборная Грузии обыграла испанцев 1:0 благодаря голу Торнике Окриашвили.Предстоящий матч будет обслуживать португальская бригада арбитров во главе с Тьягу Мендешем. На бровках ему будут помогать Луис Кампос и Педро Алмейда. Резервный арбитр – Уго Мигель, а судья на VAR – Луис Годиньо.В четвертом туре нынешнего отборочного цикла обе сборные проиграли. Испания на выезде уступили Швеции 1:2, а Грузия дома не смогла обыграть Косово (0:1).На данный момент сборная Испании занимает второе место в группе "В", набрав семь очков. Что касается Грузии, то в четырех играх подопечные Вилли Саньоля набрали один балл и замыкают турнирную таблицу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210904/ispaniya-gruziya-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-259312753.html

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спорт, новости, футбол, испания, сборная грузии по футболу