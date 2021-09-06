https://sputnik-georgia.ru/20210906/besporyadki-v-tbilisi-ombudsmen-trebuet-privlech-dvukh-lits-k-ugolovnoy-otvetstvennosti-259349047.html

Беспорядки в Тбилиси: омбудсмен требует привлечь двух лиц к уголовной ответственности

Беспорядки в Тбилиси: омбудсмен требует привлечь двух лиц к уголовной ответственности

Народный защитник Грузии считает, что в действиях еще двух человек, участников акции противников ЛГБТ, прослеживаются признаки преступления 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T14:32+0400

2021-09-06T14:32+0400

2021-09-06T14:40+0400

новости

грузия

омбудсмен

акция

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария обратилась к Генеральной прокуратуре с рекомендацией возбудить уголовное дело против двух конкретных лиц за организацию группового насилия и публичного призыва к насилию.Контракции противников ЛГБТ-сообщества в столице Грузии проходили два дня (5-6 июня), каждый раз выливаясь в массовые беспорядки. Защитники традиционных ценностей жестоко расправлялись с журналистами, которые снимали происходящее."Народный защитник полномочен требовать расследования и/или начала уголовного преследования, если будут прослеживаться признаки преступления. Следовательно, Народный защитник воспользовалась своими полномочиями, предоставленными органическим законом, и обратилась в прокуратуру с ходатайством о возбуждении уголовного дела в отношении Зураба Махарадзе и Спиридона Цкипуришвили", - заявила Ломджария на брифинге.Как разъяснила омбудсмен, поводом начала уголовного преследования данных лиц служат видеоматериалы, в которых звучали призывы к насилию, в том числе и в отношении журналистов."В предложении омбудсмена обосновано, что Зураб Махарадзе непосредственно руководил групповым насилием 5 июля, в том числе вывозом установленных палаток протеста перед парламентом и направлением групп для погрома офисов "Стыдно" и "Тбилиси Прайд", - отметила Ломджария.Кроме того, Народный защитник обратилась в Генпрокуратуру и потребовала возбуждения уголовного дела против протоиерея Спиридона Цкипуришвили по факту публичного призыва к насильственным действиям."5 июля около в 14:14 протоиерей Спиридон Цкипуришвили, представитель Грузинской православной церкви, по микрофону, через усилители голоса призывал граждан применять насилие, тем самым нарушив свободу слова и совершив действия, запрещенные статьей 2391 УК Грузии "Призыв к насилию, который создает явную, прямую и существенную угрозу для совершения насильственного действия", - отметила Ломджария.По информации Генеральной прокуратуры Грузии, 53 лица - в основном журналисты - признаны жертвами группового насилия, против 27 лиц возбуждены уголовные дела. Однако, как отметила Народный защитник, никто не был привлечен к уголовной ответственности за организацию группового насилия.Среди пострадавших во время акции против ЛГБТ в Тбилиси был оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, который скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.Смерть Лашкарава вызвала общественный резонанс. Журналисты оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они утверждают, что Лашкарава скончался от полученных во время беспорядков травм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, омбудсмен, акция, генеральная прокуратура грузии