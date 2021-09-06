https://sputnik-georgia.ru/20210906/press-konferentsiya-nagrazhdenie-uchastnikov-mezhdunarodnogo-konkursa-v-tbilisi-259351779.html
Пресс-конференция: Награждение участников международного конкурса в Тбилиси
Пресс-конференция: Награждение участников международного конкурса в Тбилиси
Пресс-конференция организаторов и участников международного конкурса эссе Пресс-клуба "Джейран медиа" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во... 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T15:15+0400
2021-09-06T15:15+0400
2021-09-06T15:15+0400
пресс-центр
общество
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20 июля были подведены итоги международного конкурса эссе, организованного Пресс-клубом "Джейран медиа". Всего на конкурс было прислано около 40 работ от молодых журналистов и специалистов из Азербайджана, Армении и Грузии в возрасте от 18 до 35 лет.На Конкурс принимались оригинальные неопубликованные материалы, написанные самостоятельно или несколькими авторами по следующим номинациям:— Современные международные отношения в рамках интеграционных проектов на постсоветском пространстве и их перспективы: ЕАЭС, СНГ, ОДКБ;— COVID-19: национальные проблемы и интеграционные решения;— Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне: вызовы и угрозы.Задача конкурса - не только актуализировать интерес к общей истории и современным процессам интеграции стран Южного Кавказа и России, но и выявить точки соприкосновения, по-новому взглянуть на перспективы многостороннего взаимодействия стран.Члены жюри провели независимую оценку работ и определили победителей.В состав жюри входят заместитель начальника управления Международного информационного агентство и радио Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии МИА "Россия сегодня" Елена Загородняя, руководитель Департамента Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии по молодежному сотрудничеству, Сопредседатель Молодежной Ассамблеи народов Евразии Марианна Григорович, старший редактор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Егор Созаев-Гурьев.Организаторы и жюри Конкурса присоединятся к церемонии награждения в видео-формате.Участники пресс-конференции:- корреспондент Пресс-клуба "Джейран медиа" Нино СКВОРЦОВА;- победитель в номинации "COVID-19: национальные проблемы и интеграционные решения" Николоз БИЦАДЗЕ;- корреспондент Пресс-клуба "Джейран медиа", аспирант кафедры политического анализа и управления РУДН Дмитрий АБАЗОВ.Все участники конкурса получат сертификаты и памятные сувениры, победители - денежные призы. Работы победителей будут опубликованы на сайте Пресс-клуба.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество
Пресс-конференция: Награждение участников международного конкурса в Тбилиси
Пресс-конференция организаторов и участников международного конкурса эссе Пресс-клуба "Джейран медиа" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 7 сентября, в 15:00
20 июля были подведены итоги международного конкурса эссе, организованного Пресс-клубом "Джейран медиа". Всего на конкурс было прислано около 40 работ от молодых журналистов и специалистов из Азербайджана, Армении и Грузии в возрасте от 18 до 35 лет.
На Конкурс принимались оригинальные неопубликованные материалы, написанные самостоятельно или несколькими авторами по следующим номинациям:
— Современные международные отношения в рамках интеграционных проектов на постсоветском пространстве и их перспективы: ЕАЭС, СНГ, ОДКБ;
— COVID-19: национальные проблемы и интеграционные решения;
— Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне: вызовы и угрозы.
Задача конкурса - не только актуализировать интерес к общей истории и современным процессам интеграции стран Южного Кавказа и России, но и выявить точки соприкосновения, по-новому взглянуть на перспективы многостороннего взаимодействия стран.
Члены жюри провели независимую оценку работ и определили победителей.
В состав жюри входят заместитель начальника управления Международного информационного агентство и радио Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии МИА "Россия сегодня" Елена Загородняя, руководитель Департамента Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии по молодежному сотрудничеству, Сопредседатель Молодежной Ассамблеи народов Евразии Марианна Григорович, старший редактор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Егор Созаев-Гурьев.
Организаторы и жюри Конкурса присоединятся к церемонии награждения в видео-формате.
Участники пресс-конференции:
- корреспондент Пресс-клуба "Джейран медиа" Нино СКВОРЦОВА;
- победитель в номинации "COVID-19: национальные проблемы и интеграционные решения" Николоз БИЦАДЗЕ;
- корреспондент Пресс-клуба "Джейран медиа", аспирант кафедры политического анализа и управления РУДН Дмитрий АБАЗОВ.
Все участники конкурса получат сертификаты и памятные сувениры, победители - денежные призы. Работы победителей будут опубликованы на сайте Пресс-клуба.