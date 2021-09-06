https://sputnik-georgia.ru/20210906/prezident-gruzii-pozdravila-evreyskiy-narod-s-novym-godom-259355968.html

Президент Грузии поздравила еврейский народ с Новым годом

Президент Грузии поздравила еврейский народ с Новым годом

Еврейский народ с наступлением Нового года поздравил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T16:55+0400

2021-09-06T16:55+0400

2021-09-06T16:55+0400

новости

грузия

новый год

президент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/13/252361781_0:130:2501:1537_1920x0_80_0_0_3faebc34f3648e14227a71869dd1dd57.jpg

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила народ Израиля с еврейским Новым годом Рош ха-Шана."Сегодня миллионы людей отмечают Рош ха-Шана, праздник Нового года. Поздравляю еврейский народ, еврейскую общину в Грузии, желаю им в этот день достижений и плодотворного года", – написала Зурабишвили в Facebook.Рош ха-Шана – подвижный праздник, он привязан к лунному календарю. Он всегда приходится на начало месяца тишрей – седьмого месяца еврейского календаря, по григорианскому календарю это сентябрь или октябрь. Еврейский новый год отмечается два дня подряд в новолуние.В переводе с древнееврейского Рош ха-Шана – это "голова года".С Новым годом связаны несколько событий Ветхого Завета – это сотворение Адама и Евы, вкушение запретного плода, окончание Всемирного потопа.В синагогах трубят в рог шофар, что символизирует вызов на Божественный суд и призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, которые заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210905/evreyskiy-novyy-god-rosh-kha-shana-2021-traditsii-i-obychai-prazdnika-259333783.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, новый год, президент грузии