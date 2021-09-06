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Президент Грузии поздравила еврейский народ с Новым годом
Президент Грузии поздравила еврейский народ с Новым годом
Еврейский народ с наступлением Нового года поздравил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T16:55+0400
2021-09-06T16:55+0400
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грузия
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила народ Израиля с еврейским Новым годом Рош ха-Шана."Сегодня миллионы людей отмечают Рош ха-Шана, праздник Нового года. Поздравляю еврейский народ, еврейскую общину в Грузии, желаю им в этот день достижений и плодотворного года", – написала Зурабишвили в Facebook.Рош ха-Шана – подвижный праздник, он привязан к лунному календарю. Он всегда приходится на начало месяца тишрей – седьмого месяца еврейского календаря, по григорианскому календарю это сентябрь или октябрь. Еврейский новый год отмечается два дня подряд в новолуние.В переводе с древнееврейского Рош ха-Шана – это "голова года".С Новым годом связаны несколько событий Ветхого Завета – это сотворение Адама и Евы, вкушение запретного плода, окончание Всемирного потопа.В синагогах трубят в рог шофар, что символизирует вызов на Божественный суд и призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, которые заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210905/evreyskiy-novyy-god-rosh-kha-shana-2021-traditsii-i-obychai-prazdnika-259333783.html
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новости, грузия, новый год, президент грузии

Президент Грузии поздравила еврейский народ с Новым годом

16:55 06.09.2021
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© REUTERS / GONZALO FUENTESСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / GONZALO FUENTES
Еврейский народ с наступлением Нового года поздравил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила народ Израиля с еврейским Новым годом Рош ха-Шана.
"Сегодня миллионы людей отмечают Рош ха-Шана, праздник Нового года. Поздравляю еврейский народ, еврейскую общину в Грузии, желаю им в этот день достижений и плодотворного года", – написала Зурабишвили в Facebook.
Еврейская синагога на улице Котэ Апхази - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2021
Еврейский Новый год Рош ха-Шана 2021: традиции и обычаи праздника
Вчера, 21:11
2160
Рош ха-Шана – подвижный праздник, он привязан к лунному календарю. Он всегда приходится на начало месяца тишрей – седьмого месяца еврейского календаря, по григорианскому календарю это сентябрь или октябрь. Еврейский новый год отмечается два дня подряд в новолуние.
В переводе с древнееврейского Рош ха-Шана – это "голова года".
С Новым годом связаны несколько событий Ветхого Завета – это сотворение Адама и Евы, вкушение запретного плода, окончание Всемирного потопа.
В синагогах трубят в рог шофар, что символизирует вызов на Божественный суд и призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, которые заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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