https://sputnik-georgia.ru/20210906/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-na-6-12-avgusta-259338770.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 6-12 сентября

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 6-12 сентября

Неделя ожидает быть в столице относительно прохладной 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T10:39+0400

2021-09-06T10:39+0400

2021-09-06T11:11+0400

грузия

тбилиси

погода

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси преимущественно облачную погоду, временами дождь.В понедельник, 6 сентября, первая половина дня будет облачной. Ко второй половине дня в столице ожидается преимущественно ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 27 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 5-10 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:26.Во вторник, 7 сентября, в Тбилиси синоптики прогнозируют частичную облачность с прояснениями.Солнце взойдет в 06:32. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 25 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:25.В среду, 8 сентября, в Тбилиси синоптики прогнозируют облачную погоду и кратковременный дождь. Восход солнца в 06:33.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градуса тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:23.В четверг, 9 сентября, в столице Грузии погода сравнительно прояснится. Ожидается частично облачная и ясная погода. Восход солнца в 06:34.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 20 градусов. А днем – максимум 26 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:21.В пятницу, 10 сентября, в Тбилиси ожидается солнечная, теплая и ясная погода. Восход солнца будет в 06:35. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов. А днем – максимум 26 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:19.В субботу, 11 сентября, в Тбилиси погода будет солнечной и ясной. Восход солнца в 06:36. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов. А днем температура поднимется максимум до 28 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:18.В воскресенье, 12 сентября, в столице Грузии ожидается частичная облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:37.Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов. А днем поднимется максимум до 25 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:16.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, тбилиси, погода