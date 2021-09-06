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В России задержали сторонников ИГ*, готовивших теракты - кадры спецоперации
В России задержали сторонников ИГ*, готовивших теракты - кадры спецоперации
Сотрудники ФСБ России на Северном Кавказе задержали четырех сторонников ИГ*. Смотрите в видео кадры оперативной съемки с места событий 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T16:17+0400
2021-09-06T16:17+0400
2021-09-06T16:23+0400
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Исламисты планировали атаки на полицейских в Ингушетии. Они собирались использовать самодельные взрывные устройства и холодное оружие. Против задержанных возбудили уголовные дела. Ведется следствие.* ИГ ("Исламское государство") – террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.
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россия, видео, мультимедиа, видео
В России задержали сторонников ИГ*, готовивших теракты - кадры спецоперации
16:17 06.09.2021 (обновлено: 16:23 06.09.2021)
Сотрудники ФСБ России на Северном Кавказе задержали четырех сторонников ИГ*. Смотрите в видео кадры оперативной съемки с места событий
Исламисты планировали атаки на полицейских в Ингушетии. Они собирались использовать самодельные взрывные устройства и холодное оружие.
Против задержанных возбудили уголовные дела. Ведется следствие.
* ИГ ("Исламское государство") – террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.