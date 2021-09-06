https://sputnik-georgia.ru/20210906/v-rossii-zaderzhali-storonnikov-ig-gotovivshikh-terakty---kadry-spetsoperatsii-259355521.html

В России задержали сторонников ИГ*, готовивших теракты - кадры спецоперации

В России задержали сторонников ИГ*, готовивших теракты - кадры спецоперации

Сотрудники ФСБ России на Северном Кавказе задержали четырех сторонников ИГ*. Смотрите в видео кадры оперативной съемки с места событий 06.09.2021, Sputnik Грузия

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Исламисты планировали атаки на полицейских в Ингушетии. Они собирались использовать самодельные взрывные устройства и холодное оружие. Против задержанных возбудили уголовные дела. Ведется следствие.* ИГ ("Исламское государство") – террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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