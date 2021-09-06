Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210906/v-rossii-zaderzhali-storonnikov-ig-gotovivshikh-terakty---kadry-spetsoperatsii-259355521.html
В России задержали сторонников ИГ*, готовивших теракты - кадры спецоперации
В России задержали сторонников ИГ*, готовивших теракты - кадры спецоперации
Сотрудники ФСБ России на Северном Кавказе задержали четырех сторонников ИГ*. Смотрите в видео кадры оперативной съемки с места событий 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T16:17+0400
2021-09-06T16:23+0400
россия
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/06/259355334_40:0:2726:1511_1920x0_80_0_0_eb4133de4d60a67439db2032d60cd8f0.jpg
Исламисты планировали атаки на полицейских в Ингушетии. Они собирались использовать самодельные взрывные устройства и холодное оружие. Против задержанных возбудили уголовные дела. Ведется следствие.* ИГ ("Исламское государство") – террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/06/259355334_0:0:2015:1511_1920x0_80_0_0_b9b2e6f39353d388876f999043014cbf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, видео, мультимедиа, видео

В России задержали сторонников ИГ*, готовивших теракты - кадры спецоперации

16:17 06.09.2021 (обновлено: 16:23 06.09.2021)
200
© video: Sputnik
Сотрудники ФСБ России на Северном Кавказе задержали четырех сторонников ИГ*. Смотрите в видео кадры оперативной съемки с места событий
Исламисты планировали атаки на полицейских в Ингушетии. Они собирались использовать самодельные взрывные устройства и холодное оружие.
Против задержанных возбудили уголовные дела. Ведется следствие.
* ИГ ("Исламское государство") – террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.
000100
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:49Новые поправки в Конституцию Грузии: о чем договорились "Мечта" и оппозиция?
17:20Грузинский бизнесмен передал государству фамильный меч Чавчавадзе
17:05С начала года Грузию посетили более миллиона международных путешественников
16:55Президент Грузии поздравила еврейский народ с Новым годом
16:17В России задержали сторонников ИГ*, готовивших теракты - кадры спецоперации
16:09За "красный" фонтан в центре Тбилиси активистам придется платить штраф
15:24Грузия в ожидании пятой волны коронавируса? – к чему готовится Минздрав
15:15Пресс-конференция: Награждение участников международного конкурса в Тбилиси
14:32Беспорядки в Тбилиси: омбудсмен требует привлечь двух лиц к уголовной ответственности
14:03Талибы пригласили Меркель в Афганистан
13:46Главный тренер сборной Испании по футболу: матч против Грузии не был простым
13:28Жертвой коронавируса в Грузии стал 15-летний подросток
13:11Каха Каладзе сдал тест на наркотики
12:55Премьер Грузии поздравил еврейский народ с праздником Рош ха-Шана
12:39Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы проиграли по всем аспектам
12:22В Грузии ужесточаются санкции за наркоторговлю
11:58COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
11:29"Такое случилось впервые за 35 лет": пилот об инциденте с рейсом Тбилиси-Вена
11:12Когда Грузия преодолеет пик четвертой волны коронавируса?
10:54В Грузии от коронавируса выздоровела 111-летняя пациентка