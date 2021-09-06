https://sputnik-georgia.ru/20210906/za-krasnyy-fontan-v-tsentre-tbilisi-aktivistam-pridetsya-platit-shtraf-259353892.html

За "красный" фонтан в центре Тбилиси активистам придется платить штраф

За "красный" фонтан в центре Тбилиси активистам придется платить штраф

Активисты организации "Дроа" нарвались на крупный штраф за то, что окрасили фонтан перед правительственной канцелярией в Тбилиси в красный цвет 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T16:09+0400

2021-09-06T16:09+0400

2021-09-06T16:13+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. На членов политической организации Элене Хоштария "Дроа" Натиу Летодиани и Шушану Мацаберидзе наложен штраф в пять тысяч лари, сообщается на странице "Дроа" в Facebook.Штраф Летодиани и Мацаберидзе был выписан за то, что после смерти оператора оппозиционной телекомпании Pirveli Лексо Лашкарава в знак протеста они окрасили акрилом воду в фонтане перед зданием правительственной канцелярии в Тбилиси.По словам оштрафованных, красный цвет символизировал кровавую власть.По данным "Дроа", Летодиани и Мацаберидзе оштрафовали по статье 36-й Кодекса об управлении отходами "Сброс опасных отходов в канализацию или грунтовые и/или поверхностные воды".Во время акции против ЛГБТ в Тбилиси 5 июля пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей, сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.Однако МВД Грузии объявило, что по результатам экспертизы, причиной смерти оператора стала передозировка наркотиков.Смерть оператора вызвала волну протеста и вывела на улицы Тбилиси и других городов страны тысячи журналистов и представителей общественности. Представители СМИ обвинили власти в неспособности обеспечить их безопасность и требовали отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров.По информации Генеральной прокуратуры Грузии, 53 лица – в основном журналисты – признаны жертвами группового насилия, а против 27 участников массовых беспорядков 5 июня возбуждены уголовные дела.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210730/Besporyadki-v-Tbilisi-za-napadenie-na-operatora-zaderzhany-esche-dva-cheloveka-252461285.html

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