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За "красный" фонтан в центре Тбилиси активистам придется платить штраф
За "красный" фонтан в центре Тбилиси активистам придется платить штраф
Активисты организации "Дроа" нарвались на крупный штраф за то, что окрасили фонтан перед правительственной канцелярией в Тбилиси в красный цвет 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T16:09+0400
2021-09-06T16:13+0400
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штраф
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. На членов политической организации Элене Хоштария "Дроа" Натиу Летодиани и Шушану Мацаберидзе наложен штраф в пять тысяч лари, сообщается на странице "Дроа" в Facebook.Штраф Летодиани и Мацаберидзе был выписан за то, что после смерти оператора оппозиционной телекомпании Pirveli Лексо Лашкарава в знак протеста они окрасили акрилом воду в фонтане перед зданием правительственной канцелярии в Тбилиси.По словам оштрафованных, красный цвет символизировал кровавую власть.По данным "Дроа", Летодиани и Мацаберидзе оштрафовали по статье 36-й Кодекса об управлении отходами "Сброс опасных отходов в канализацию или грунтовые и/или поверхностные воды".Во время акции против ЛГБТ в Тбилиси 5 июля пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей, сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.Однако МВД Грузии объявило, что по результатам экспертизы, причиной смерти оператора стала передозировка наркотиков.Смерть оператора вызвала волну протеста и вывела на улицы Тбилиси и других городов страны тысячи журналистов и представителей общественности. Представители СМИ обвинили власти в неспособности обеспечить их безопасность и требовали отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров.По информации Генеральной прокуратуры Грузии, 53 лица – в основном журналисты – признаны жертвами группового насилия, а против 27 участников массовых беспорядков 5 июня возбуждены уголовные дела.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210730/Besporyadki-v-Tbilisi-za-napadenie-na-operatora-zaderzhany-esche-dva-cheloveka-252461285.html
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политика, новости, грузия, штраф

За "красный" фонтан в центре Тбилиси активистам придется платить штраф

16:09 06.09.2021 (обновлено: 16:13 06.09.2021)
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© Facebook / DroaПолицейские у фонтана у здания правительственной администрации
Полицейские у фонтана у здания правительственной администрации - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© Facebook / Droa
Активисты организации "Дроа" нарвались на крупный штраф за то, что окрасили фонтан перед правительственной канцелярией в Тбилиси в красный цвет
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. На членов политической организации Элене Хоштария "Дроа" Натиу Летодиани и Шушану Мацаберидзе наложен штраф в пять тысяч лари, сообщается на странице "Дроа" в Facebook.
Штраф Летодиани и Мацаберидзе был выписан за то, что после смерти оператора оппозиционной телекомпании Pirveli Лексо Лашкарава в знак протеста они окрасили акрилом воду в фонтане перед зданием правительственной канцелярии в Тбилиси.
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По словам оштрафованных, красный цвет символизировал кровавую власть.
По данным "Дроа", Летодиани и Мацаберидзе оштрафовали по статье 36-й Кодекса об управлении отходами "Сброс опасных отходов в канализацию или грунтовые и/или поверхностные воды".
Во время акции против ЛГБТ в Тбилиси 5 июля пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей, сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.
Однако МВД Грузии объявило, что по результатам экспертизы, причиной смерти оператора стала передозировка наркотиков.
Смерть оператора вызвала волну протеста и вывела на улицы Тбилиси и других городов страны тысячи журналистов и представителей общественности. Представители СМИ обвинили власти в неспособности обеспечить их безопасность и требовали отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров.
По информации Генеральной прокуратуры Грузии, 53 лица – в основном журналисты – признаны жертвами группового насилия, а против 27 участников массовых беспорядков 5 июня возбуждены уголовные дела.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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