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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210907/mobilnaya-vaktsinatsiya-259391105.html
Мобильная вакцинация!
Мобильная вакцинация!
Мобильные пункты вакцинации действуют уже в трех городах Грузии. Минздрав страны обещает, что в ближайшее время они появятся и в других крупных населенных... 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T15:44+0400
2021-09-07T15:44+0400
четвертая волна
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В Тбилиси действует девять мобильных пунктов вакцинации. Прививки желающим делают в специальных пассажирских автобусах, где теперь размещено оборудование и принадлежности для прививок от коронавируса. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По три пункта мобильной вакцинации против COVID-19 в рамках проекта Минздрава "Прививаемся друг для друга" действует также в Рустави и Батуми. Они работают с десяти утра до восьми вечера в одних и тех же локациях.
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мультимедиа, карикатуры, вакцинация от коронавируса, инфографика

Мобильная вакцинация!

15:44 07.09.2021
158
Мобильные пункты вакцинации действуют уже в трех городах Грузии. Минздрав страны обещает, что в ближайшее время они появятся и в других крупных населенных пунктах
Мобильная вакцинация - Sputnik Грузия
В Тбилиси действует девять мобильных пунктов вакцинации. Прививки желающим делают в специальных пассажирских автобусах, где теперь размещено оборудование и принадлежности для прививок от коронавируса.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
По три пункта мобильной вакцинации против COVID-19 в рамках проекта Минздрава "Прививаемся друг для друга" действует также в Рустави и Батуми. Они работают с десяти утра до восьми вечера в одних и тех же локациях.
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