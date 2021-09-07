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Мобильная вакцинация!
Мобильная вакцинация!
Мобильные пункты вакцинации действуют уже в трех городах Грузии. Минздрав страны обещает, что в ближайшее время они появятся и в других крупных населенных... 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T15:44+0400
2021-09-07T15:44+0400
2021-09-07T15:44+0400
четвертая волна
мультимедиа
карикатуры
вакцинация от коронавируса
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В Тбилиси действует девять мобильных пунктов вакцинации. Прививки желающим делают в специальных пассажирских автобусах, где теперь размещено оборудование и принадлежности для прививок от коронавируса. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По три пункта мобильной вакцинации против COVID-19 в рамках проекта Минздрава "Прививаемся друг для друга" действует также в Рустави и Батуми. Они работают с десяти утра до восьми вечера в одних и тех же локациях.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, карикатуры, вакцинация от коронавируса, инфографика
Мобильная вакцинация!
Мобильные пункты вакцинации действуют уже в трех городах Грузии. Минздрав страны обещает, что в ближайшее время они появятся и в других крупных населенных пунктах
В Тбилиси действует девять мобильных пунктов вакцинации. Прививки желающим делают в специальных пассажирских автобусах, где теперь размещено оборудование и принадлежности для прививок от коронавируса.
По три пункта мобильной вакцинации против COVID-19 в рамках проекта Минздрава "Прививаемся друг для друга" действует также в Рустави и Батуми. Они работают с десяти утра до восьми вечера в одних и тех же локациях.