https://sputnik-georgia.ru/20210907/mobilnaya-vaktsinatsiya-259391105.html

Мобильная вакцинация!

Мобильная вакцинация!

Мобильные пункты вакцинации действуют уже в трех городах Грузии. Минздрав страны обещает, что в ближайшее время они появятся и в других крупных населенных... 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T15:44+0400

2021-09-07T15:44+0400

2021-09-07T15:44+0400

четвертая волна

мультимедиа

карикатуры

вакцинация от коронавируса

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В Тбилиси действует девять мобильных пунктов вакцинации. Прививки желающим делают в специальных пассажирских автобусах, где теперь размещено оборудование и принадлежности для прививок от коронавируса. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По три пункта мобильной вакцинации против COVID-19 в рамках проекта Минздрава "Прививаемся друг для друга" действует также в Рустави и Батуми. Они работают с десяти утра до восьми вечера в одних и тех же локациях.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, карикатуры, вакцинация от коронавируса, инфографика