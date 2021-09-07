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С будущего года регистрация мопедов станет обязательной в Грузии

С будущего года регистрация мопедов станет обязательной в Грузии

Для владельцев мопедов регистрация транспортного средства с 1 марта 2022 года становится обязательной 07.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мопеды в Грузии с будущего года будут считаться механическим транспортным средствам и их регистрация станет обязательной.Комитет по правовым вопросам парламента Грузии рассмотрел и поддержал во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон "О дорожном движении".Согласно проекту, мопеды будут приравнены к другим механическим транспортным средствам, а, следовательно, должны соответствовать тем же требованиям."Водители этого транспортного средства должны будут зарегистрировать мопеды и получить новый вид водительских прав категории AM. Регистрация мопедов будет добровольной до 1 марта 2022 года, а обязательной – с 1 марта 2022 года", – сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.Еще одно изменение, которое предусмотрено в законопроекте, заключается в том, что практическая часть экзамена по вождению станет двухэтапной.По словам Дарахвелидзе, одним из основных направлений изменений является выполнение обязательств согласно повестке соглашения по ассоциации с ЕС, в результате чего, в конечном итоге можно будет обменять грузинские водительские права на европейские.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210831/zakon-ob-oskvernenii-inostrannoy-simvoliki-parlament-gruzii-primet-posle-vyborov-259163484.html

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новости, грузия, парламент грузии, транспорт в грузии