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С будущего года регистрация мопедов станет обязательной в Грузии
С будущего года регистрация мопедов станет обязательной в Грузии
Для владельцев мопедов регистрация транспортного средства с 1 марта 2022 года становится обязательной 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T07:01+0400
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грузия
парламент грузии
транспорт в грузии
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мопеды в Грузии с будущего года будут считаться механическим транспортным средствам и их регистрация станет обязательной.Комитет по правовым вопросам парламента Грузии рассмотрел и поддержал во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон "О дорожном движении".Согласно проекту, мопеды будут приравнены к другим механическим транспортным средствам, а, следовательно, должны соответствовать тем же требованиям."Водители этого транспортного средства должны будут зарегистрировать мопеды и получить новый вид водительских прав категории AM. Регистрация мопедов будет добровольной до 1 марта 2022 года, а обязательной – с 1 марта 2022 года", – сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.Еще одно изменение, которое предусмотрено в законопроекте, заключается в том, что практическая часть экзамена по вождению станет двухэтапной.По словам Дарахвелидзе, одним из основных направлений изменений является выполнение обязательств согласно повестке соглашения по ассоциации с ЕС, в результате чего, в конечном итоге можно будет обменять грузинские водительские права на европейские.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/zakon-ob-oskvernenii-inostrannoy-simvoliki-parlament-gruzii-primet-posle-vyborov-259163484.html
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новости, грузия, парламент грузии, транспорт в грузии

С будущего года регистрация мопедов станет обязательной в Грузии

07:01 07.09.2021
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© Sputnik / Goga VardzieliРабота во время пандемии - сотрудник службы доставки на мопеде
Работа во время пандемии - сотрудник службы доставки на мопеде - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Goga Vardzieli
Для владельцев мопедов регистрация транспортного средства с 1 марта 2022 года становится обязательной
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мопеды в Грузии с будущего года будут считаться механическим транспортным средствам и их регистрация станет обязательной.
Комитет по правовым вопросам парламента Грузии рассмотрел и поддержал во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон "О дорожном движении".
Согласно проекту, мопеды будут приравнены к другим механическим транспортным средствам, а, следовательно, должны соответствовать тем же требованиям.
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31 августа, 09:36
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"Водители этого транспортного средства должны будут зарегистрировать мопеды и получить новый вид водительских прав категории AM. Регистрация мопедов будет добровольной до 1 марта 2022 года, а обязательной – с 1 марта 2022 года", – сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.
Еще одно изменение, которое предусмотрено в законопроекте, заключается в том, что практическая часть экзамена по вождению станет двухэтапной.
По словам Дарахвелидзе, одним из основных направлений изменений является выполнение обязательств согласно повестке соглашения по ассоциации с ЕС, в результате чего, в конечном итоге можно будет обменять грузинские водительские права на европейские.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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