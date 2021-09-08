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Грузино-армянские отношения — главное
Грузино-армянские отношения — главное
Никол Пашинян в ранге премьер-министра Армении в третий раз посещает Грузию с официальным визитом 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T12:07+0400
2021-09-08T12:07+0400
2021-09-08T12:11+0400
грузия
инфографика
армения
ираклий гарибашвили
торговля
визит
никол пашинян
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В ходе двухдневного визита глава правительства Армении встретится со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.Первый визит Пашиняна в Грузию состоялся в мае 2018 года. В сентябре того же года состоялся визит грузинской делегации во главе с тогдашним премьер-министром Мамукой Бахтадзе в Ереван. А в октябре 2019 года в Армению прибыла делегация во главе с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.В 2020 году еще до начала пандемии в обеих странах с визитом отправился в соседнюю страну Пашинян. В мае 2021 года в Армению прибыл глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете основную информацию о грузино-армянских отношениях
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грузия, инфографика, армения, ираклий гарибашвили, торговля, визит, никол пашинян, инфографика
Грузино-армянские отношения — главное
12:07 08.09.2021 (обновлено: 12:11 08.09.2021)
Никол Пашинян в ранге премьер-министра Армении в третий раз посещает Грузию с официальным визитом
В ходе двухдневного визита глава правительства Армении встретится со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Первый визит Пашиняна в Грузию состоялся в мае 2018 года. В сентябре того же года состоялся визит грузинской делегации во главе с тогдашним премьер-министром Мамукой Бахтадзе в Ереван. А в октябре 2019 года в Армению прибыла делегация во главе с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.
В 2020 году еще до начала пандемии в обеих странах с визитом отправился в соседнюю страну Пашинян. В мае 2021 года в Армению прибыл глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.
В инфографике Sputnik Грузия
вы узнаете основную информацию о грузино-армянских отношениях