https://sputnik-georgia.ru/20210908/gruzino-armyanskie-otnosheniya--glavnoe--259417179.html

Грузино-армянские отношения — главное

Грузино-армянские отношения — главное

Никол Пашинян в ранге премьер-министра Армении в третий раз посещает Грузию с официальным визитом 08.09.2021, Sputnik Грузия

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грузия

инфографика

армения

ираклий гарибашвили

торговля

визит

никол пашинян

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В ходе двухдневного визита глава правительства Армении встретится со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.Первый визит Пашиняна в Грузию состоялся в мае 2018 года. В сентябре того же года состоялся визит грузинской делегации во главе с тогдашним премьер-министром Мамукой Бахтадзе в Ереван. А в октябре 2019 года в Армению прибыла делегация во главе с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.В 2020 году еще до начала пандемии в обеих странах с визитом отправился в соседнюю страну Пашинян. В мае 2021 года в Армению прибыл глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете основную информацию о грузино-армянских отношениях

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