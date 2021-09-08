https://sputnik-georgia.ru/20210908/premer-ministr-armenii-pribyl-v-gruziyu-259423851.html

Премьер-министр Армении прибыл в Грузию

Премьер-министр Армении прибыл в Грузию

Первую встречу глава правительства Армении проведет со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T14:21+0400

2021-09-08T14:21+0400

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визит

никол пашинян

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом.В Тбилисском международном аэропорту главу армянского правительства и делегацию Армении встретил вице-премьер - министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.Официальная церемония встречи проходит в эти минуты в администрации правительства Грузии.Первую встречу Пашинян проведет со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.В рамках визита запланированы грузино-армянские переговоры на высшем уровне, после чего премьер-министры Армении и Грузии выступят с заявлениями для СМИ.В ходе визита также запланирована встреча Пашиняна с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.Кроме того, премьер-министр Армении вместе с членами делегации возложит венок к Мемориалу Героев, погибших в борьбе за единство Грузии.После "бархатной революции" в Армении это третий визит Пашиняна в ранге премьера в Тбилиси. Первый визит Пашиняна в Грузию состоялся в мае 2018 года. В сентябре того же года состоялся визит грузинской делегации во главе с тогдашним премьер-министром Мамукой Бахтадзе в Ереван. А в октябре 2019 года в Армению прибыла делегация во главе с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.В мае 2021 года в Армению посетил нынешний глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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