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В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения находился в Душетском муниципалитете в 55 километрах от Тбилиси 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T14:12+0400
2021-09-08T14:12+0400
новости
грузия
землетрясение
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло у села Бетисчрдили Душетского района в 32 километрах от Казбеги, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 13:32 по местному времени.На грузино-российской границе произошло землетрясение&gt;&gt;Последние два месяца в Грузии участились подземные толчки. Последнее землетрясение магнитудой 4,4 произошло на грузино-российской границе 3 сентября.Ранее 25 августа землетрясение магнитудой 3,4 произошло у села Самеба (Самцхе-Джавахети). Здесь же в Самеба 16 августа была зафиксирована серия землетрясений, магнитуда которых составляла 3,7, 5,1 и 3,0.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

14:12 08.09.2021
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© photo: SputnikСейсмограф в научном центре
Сейсмограф в научном центре - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Sputnik
Эпицентр землетрясения находился в Душетском муниципалитете в 55 километрах от Тбилиси
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло у села Бетисчрдили Душетского района в 32 километрах от Казбеги, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 13:32 по местному времени.
На грузино-российской границе произошло землетрясение>>
Последние два месяца в Грузии участились подземные толчки. Последнее землетрясение магнитудой 4,4 произошло на грузино-российской границе 3 сентября.
Ранее 25 августа землетрясение магнитудой 3,4 произошло у села Самеба (Самцхе-Джавахети). Здесь же в Самеба 16 августа была зафиксирована серия землетрясений, магнитуда которых составляла 3,7, 5,1 и 3,0.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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