Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Налет на "Банк Грузии" в Кварели - подробности
https://sputnik-georgia.ru/20210910/v-kutaisi-sostoitsya-ezhegodnyy-forum-kulturnye-marshruty-soveta-evropy-259466524.html
В Кутаиси состоится ежегодный форум "Культурные маршруты Совета Европы"
В Кутаиси состоится ежегодный форум "Культурные маршруты Совета Европы"
Форум пройдет на трех рабочих языках – английском, французском и грузинском, с синхронным переводом 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T07:31+0400
2021-09-10T07:31+0400
культура
новости
грузия
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/13/250100981_10:0:2638:1478_1920x0_80_0_0_7fa2f5a9a85cab6efda17dd726ca8898.jpg
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. С 29 сентября по 1 октября в городе Кутаиси пройдет десятый по счету консультативный форум "Культурные маршруты Совета Европы", сообщается на сайте организации.Форум "Устойчивые и стабильные Культурные маршруты – инновационный выход из кризиса" из-за пандемии будет проходить в режиме онлайн. Как отмечается в сообщении, он будет посвящен роли культурных маршрутов в инновациях и устойчивости в секторе туризма в постпандемической Европе.Все заинтересованные организации и частные лица могут зарегистрироваться и принять участие в онлайн-обсуждениях, запланированных в рамках форума. Форум пройдет на трех рабочих языках – английском, французском и грузинском, с синхронным переводом.Среди основных мероприятий будут три тематические панели с онлайн-дискуссиями в прямом эфире, церемония, посвященная сертификации пяти новых культурных маршрутов Совета Европы, и концерт из Кутаиси в прямом эфире.Консультативный форум культурных маршрутов Совета Европы – это ежегодное собрание операторов сети культурных маршрутов Совета Европы, организаций международного культурного наследия и туризма, местных и региональных властей, гражданского общества и частного сектора в области туризма, наследия и культуры. Это важнейшее событие в программе культурных маршрутов.Программа "Культурные маршруты" была основана Советом Европы в 1987 году с появлением Декларации Сантьяго-де-Компостела. Замысел состоял в том, чтобы с помощью путешествий в пространстве и во времени пропагандировать европейскую культурную идентичность как единое целое, одновременно показав многообразие культур европейских стран, использовать доступ и знакомство с культурным и природным наследием как ресурс развития взаимопонимания и диалога.В настоящее время в программу входят более 30 сертифицированных маршрутов, которые охватывают 70 стран. Среди маршрутов культурного наследия Совета Европы: Маршруты викингов, Ганзейские города, Дороги Моцарта, Путь виноградной лозы, Европейский маршрут исторических термальных городов и другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20200619/V-Gruzii-sozdano-pervoe-mobilnoe-prilozhenie-po-kulturnym-marshrutam-248773390.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/13/250100981_338:0:2309:1478_1920x0_80_0_0_a9d06ae689ac3a1616468d7ef2d55ff4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, совет европы

В Кутаиси состоится ежегодный форум "Культурные маршруты Совета Европы"

07:31 10.09.2021
448
© photo: Sputnik / StringerКутаиси - вид на центральную площадь города
Кутаиси - вид на центральную площадь города - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Форум пройдет на трех рабочих языках – английском, французском и грузинском, с синхронным переводом
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. С 29 сентября по 1 октября в городе Кутаиси пройдет десятый по счету консультативный форум "Культурные маршруты Совета Европы", сообщается на сайте организации.
Форум "Устойчивые и стабильные Культурные маршруты – инновационный выход из кризиса" из-за пандемии будет проходить в режиме онлайн. Как отмечается в сообщении, он будет посвящен роли культурных маршрутов в инновациях и устойчивости в секторе туризма в постпандемической Европе.
Все заинтересованные организации и частные лица могут зарегистрироваться и принять участие в онлайн-обсуждениях, запланированных в рамках форума. Форум пройдет на трех рабочих языках – английском, французском и грузинском, с синхронным переводом.
Среди основных мероприятий будут три тематические панели с онлайн-дискуссиями в прямом эфире, церемония, посвященная сертификации пяти новых культурных маршрутов Совета Европы, и концерт из Кутаиси в прямом эфире.
Жители города и туристы гуляют по району Абанотубани у памятника соколу и фазану - Sputnik Грузия, 1920, 19.06.2020
В Грузии создано первое мобильное приложение по культурным маршрутам
19 июня 2020, 16:56
1355
Консультативный форум культурных маршрутов Совета Европы – это ежегодное собрание операторов сети культурных маршрутов Совета Европы, организаций международного культурного наследия и туризма, местных и региональных властей, гражданского общества и частного сектора в области туризма, наследия и культуры. Это важнейшее событие в программе культурных маршрутов.
Программа "Культурные маршруты" была основана Советом Европы в 1987 году с появлением Декларации Сантьяго-де-Компостела. Замысел состоял в том, чтобы с помощью путешествий в пространстве и во времени пропагандировать европейскую культурную идентичность как единое целое, одновременно показав многообразие культур европейских стран, использовать доступ и знакомство с культурным и природным наследием как ресурс развития взаимопонимания и диалога.
В настоящее время в программу входят более 30 сертифицированных маршрутов, которые охватывают 70 стран. Среди маршрутов культурного наследия Совета Европы: Маршруты викингов, Ганзейские города, Дороги Моцарта, Путь виноградной лозы, Европейский маршрут исторических термальных городов и другие.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:52Гороскоп на сегодня 11 сентября 2021 по знакам зодиака
09:39Путин и Лукашенко рассказали, о чем они говорили в Москве - видео
09:20Курс лари на пятницу – 3,1157 GEL/$1
09:01В Грузии утверждена новая госпрограмма по популяризации вина
08:26Писательница из Грузии вошла в лонг-лист российской премии "Электронная буква 2021"
08:01Грузинский режиссер возглавит жюри кинофестиваля в Сан-Себастьяне
07:31В Кутаиси состоится ежегодный форум "Культурные маршруты Совета Европы"
07:01Более пяти тысяч фермеров в Кахети сдали свой урожай винограда на заводы
00:17Путин и Лукашенко согласовали все программы по Союзному государству
00:02Цена на газ в Европе рекордно подорожала
ВчераСборная Грузии завоевала первую медаль на юниорском чемпионате Европы по дзюдо
ВчераМВД: захватчик "Банка Грузии" в Кварели задержан по обвинению в терроризме
Вчера"Обошлось без кровопролития" – глава МВД прокомментировал спецоперацию в Кварели
ВчераКонтракт о строительстве Намахвани ГЭС изучит международная юридическая компания CMS
ВчераЮшков: сможет ли Европа отказаться от российского газа?
ВчераВодитель мопеда погиб в результате ДТП на западе Грузии
ВчераНа окраине Тбилиси погиб рабочий
ВчераДемократия Грузии под угрозой? NDI распространил заявление перед выборами
ВчераНе хочу помилования за то, чего не совершал – Ника Мелия
ВчераЗахватчик "Банка Грузии" в Кварели задержан