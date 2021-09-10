https://sputnik-georgia.ru/20210910/v-kutaisi-sostoitsya-ezhegodnyy-forum-kulturnye-marshruty-soveta-evropy-259466524.html

В Кутаиси состоится ежегодный форум "Культурные маршруты Совета Европы"

В Кутаиси состоится ежегодный форум "Культурные маршруты Совета Европы"

Форум пройдет на трех рабочих языках – английском, французском и грузинском, с синхронным переводом 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T07:31+0400

2021-09-10T07:31+0400

2021-09-10T07:31+0400

культура

новости

грузия

совет европы

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. С 29 сентября по 1 октября в городе Кутаиси пройдет десятый по счету консультативный форум "Культурные маршруты Совета Европы", сообщается на сайте организации.Форум "Устойчивые и стабильные Культурные маршруты – инновационный выход из кризиса" из-за пандемии будет проходить в режиме онлайн. Как отмечается в сообщении, он будет посвящен роли культурных маршрутов в инновациях и устойчивости в секторе туризма в постпандемической Европе.Все заинтересованные организации и частные лица могут зарегистрироваться и принять участие в онлайн-обсуждениях, запланированных в рамках форума. Форум пройдет на трех рабочих языках – английском, французском и грузинском, с синхронным переводом.Среди основных мероприятий будут три тематические панели с онлайн-дискуссиями в прямом эфире, церемония, посвященная сертификации пяти новых культурных маршрутов Совета Европы, и концерт из Кутаиси в прямом эфире.Консультативный форум культурных маршрутов Совета Европы – это ежегодное собрание операторов сети культурных маршрутов Совета Европы, организаций международного культурного наследия и туризма, местных и региональных властей, гражданского общества и частного сектора в области туризма, наследия и культуры. Это важнейшее событие в программе культурных маршрутов.Программа "Культурные маршруты" была основана Советом Европы в 1987 году с появлением Декларации Сантьяго-де-Компостела. Замысел состоял в том, чтобы с помощью путешествий в пространстве и во времени пропагандировать европейскую культурную идентичность как единое целое, одновременно показав многообразие культур европейских стран, использовать доступ и знакомство с культурным и природным наследием как ресурс развития взаимопонимания и диалога.В настоящее время в программу входят более 30 сертифицированных маршрутов, которые охватывают 70 стран. Среди маршрутов культурного наследия Совета Европы: Маршруты викингов, Ганзейские города, Дороги Моцарта, Путь виноградной лозы, Европейский маршрут исторических термальных городов и другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20200619/V-Gruzii-sozdano-pervoe-mobilnoe-prilozhenie-po-kulturnym-marshrutam-248773390.html

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