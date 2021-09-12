https://sputnik-georgia.ru/20210912/test-naskolko-khorosho-vy-znaete-gruzinskuyu-kukhnyu-259525523.html

Тест: насколько хорошо вы знаете грузинскую кухню

Тест: насколько хорошо вы знаете грузинскую кухню

Грузия - страна гурманов и разнообразной кухни, и практически каждый грузин считает, что наизусть знает все рецепты любимых блюд 12.09.2021, Sputnik Грузия

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интерактив

грузинская кухня

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Sputnik Грузия предлагает проверить, насколько хорошо вы знакомы с рецептами грузинской кухни — найдите лишний ингредиент в составе блюд.

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мультимедиа, интерактив, грузинская кухня, тесты, тесты