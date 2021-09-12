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Тест: насколько хорошо вы знаете грузинскую кухню
Тест: насколько хорошо вы знаете грузинскую кухню
Грузия - страна гурманов и разнообразной кухни, и практически каждый грузин считает, что наизусть знает все рецепты любимых блюд 12.09.2021, Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия предлагает проверить, насколько хорошо вы знакомы с рецептами грузинской кухни — найдите лишний ингредиент в составе блюд.
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мультимедиа, интерактив, грузинская кухня, тесты, тесты

Тест: насколько хорошо вы знаете грузинскую кухню

14:00 12.09.2021
461
© Sputnik / Alexander ImedashviliГрузинские хачапури: вывеска у кафе в центре грузинской столицы
Грузинские хачапури: вывеска у кафе в центре грузинской столицы - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия - страна гурманов и разнообразной кухни, и практически каждый грузин считает, что наизусть знает все рецепты любимых блюд
Sputnik Грузия предлагает проверить, насколько хорошо вы знакомы с рецептами грузинской кухни — найдите лишний ингредиент в составе блюд.
1 из 12
В пхали лишнее:
Пхали из шпината с орехами - Sputnik Грузия
14:00
461
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