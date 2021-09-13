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МВД Грузии изъяло целый арсенал оружия в Тбилиси и Кутаиси

МВД Грузии изъяло целый арсенал оружия в Тбилиси и Кутаиси

К уголовной ответственности привлечены три человека, один из них ранее судимый 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T13:24+0400

2021-09-13T13:24+0400

2021-09-13T13:24+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Три человека задержаны в Тбилиси и Кутаиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает МВД Грузии. По информации ведомства, оперативно-следственные мероприятия проходили в разное время как в столице Грузии, так и регионе Имерети.В Грузии задержали трех вооруженных рецидивистов>>Среди задержанных 30-летний ранее судимый. В ходе обыска его личного автомобиля полиция изъяла пистолеты Макарова и ТТ, четыре обоймы и 22 патрона.Также в Тбилиси задержали 26-летнего молодого человека, у которого в машине нашли пистолет, изготовленный кустарным способом, обойму и четыре боевых патрона.Кроме того, полиция задержала в регионе Имерети 49-летнего мужчину по обвинению в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.Во время обыска его дома в одном и сел Цагерского муниципалитета правоохранители нашли гранату типа Ф-1.Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Преступление предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210725/Pytali-i-ugrozhali-ubit---chleny-prestupnoy-gruppirovki-zaderzhany-v-Tbilisi-252417012.html

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