Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210913/mvd-gruzii-izyalo-tselyy-arsenal-oruzhiya-v-tbilisi-i-kutaisi-259550369.html
МВД Грузии изъяло целый арсенал оружия в Тбилиси и Кутаиси
МВД Грузии изъяло целый арсенал оружия в Тбилиси и Кутаиси
К уголовной ответственности привлечены три человека, один из них ранее судимый 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T13:24+0400
2021-09-13T13:24+0400
новости
грузия
мвд грузии
оружие
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259223922_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_8711fb23633063e307346b4a419f26e2.jpg
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Три человека задержаны в Тбилиси и Кутаиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает МВД Грузии. По информации ведомства, оперативно-следственные мероприятия проходили в разное время как в столице Грузии, так и регионе Имерети.В Грузии задержали трех вооруженных рецидивистов&gt;&gt;Среди задержанных 30-летний ранее судимый. В ходе обыска его личного автомобиля полиция изъяла пистолеты Макарова и ТТ, четыре обоймы и 22 патрона.Также в Тбилиси задержали 26-летнего молодого человека, у которого в машине нашли пистолет, изготовленный кустарным способом, обойму и четыре боевых патрона.Кроме того, полиция задержала в регионе Имерети 49-летнего мужчину по обвинению в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.Во время обыска его дома в одном и сел Цагерского муниципалитета правоохранители нашли гранату типа Ф-1.Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Преступление предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210725/Pytali-i-ugrozhali-ubit---chleny-prestupnoy-gruppirovki-zaderzhany-v-Tbilisi-252417012.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259223922_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_065c3bcd5c3af56b7d44ff0ba32de0dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, мвд грузии, оружие, преступность в грузии

МВД Грузии изъяло целый арсенал оружия в Тбилиси и Кутаиси

13:24 13.09.2021
167
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliРегиональная патрульная полиция - регион Гурия
Региональная патрульная полиция - регион Гурия - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
К уголовной ответственности привлечены три человека, один из них ранее судимый
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Три человека задержаны в Тбилиси и Кутаиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает МВД Грузии.
По информации ведомства, оперативно-следственные мероприятия проходили в разное время как в столице Грузии, так и регионе Имерети.
В Грузии задержали трех вооруженных рецидивистов>>
Среди задержанных 30-летний ранее судимый. В ходе обыска его личного автомобиля полиция изъяла пистолеты Макарова и ТТ, четыре обоймы и 22 патрона.
Также в Тбилиси задержали 26-летнего молодого человека, у которого в машине нашли пистолет, изготовленный кустарным способом, обойму и четыре боевых патрона.
Кроме того, полиция задержала в регионе Имерети 49-летнего мужчину по обвинению в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
Патрульная полиция штрафует за нарушение правил при пандемии коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 25.07.2021
Пытали и угрожали убить - члены преступной группировки задержаны в Тбилиси
25 июля, 12:30
2067
Во время обыска его дома в одном и сел Цагерского муниципалитета правоохранители нашли гранату типа Ф-1.
Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Преступление предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
100000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:24МВД Грузии изъяло целый арсенал оружия в Тбилиси и Кутаиси
12:06COVID-статистика Грузии: число новых инфицированных сокращается
11:50СМИ: мужчина ранил туристку, а после покончил с собой в Батуми
11:29Грузинские синоптики смогут лучше прогнозировать осадки с помощью нового метеорадара
10:59Рэпер Lil Nas X удостоен главного приза MTV Video Music Awards 2021
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 946
10:27Доведение подростка до самоубийства – соседка будет ждать приговора в тюрьме
10:11Точный прогноз погоды в Тбилиси на 13-19 сентября
09:20В Кахети фермеры ожидают не менее пяти тонн урожая фисташек
09:12В Грузии стартует поощрительная лотерея для вакцинированных граждан
07:01С сегодняшнего дня в Грузии возобновил работу общественный транспорт
ВчераУкраинский судья, занимавшийся делом об экстрадиции Мегиса Кардава, найден мертвым
ВчераДелегация УЕФА оценила состояние стадионов и тренировочных площадок в Грузии
ВчераАнита Рачвелишвили вакцинировалась на седьмом месяце беременности
ВчераВ контрабанде сигарет на западе Грузии замешан сотрудник полиции
ВчераГруппу сторонников Гахария возглавит балерина Мака Махарадзе
ВчераДовела подростка до самоубийства – задержанной предъявлено официальное обвинение
ВчераСтанцию тбилисского метро "Гоциридзе" будут отстраивать заново
ВчераСход оползня близ Мехико - видео ужасающих последствий
Вчера"Третья сила – Стратегия Агмашенебели" представила свою программу развития Тбилиси