https://sputnik-georgia.ru/20210913/v-kakheti-fermery-ozhidayut-ne-menee-pyati-tonn-urozhaya-fistashek-259529650.html

В Кахети фермеры ожидают не менее пяти тонн урожая фисташек

В Кахети фермеры ожидают не менее пяти тонн урожая фисташек

Одна из фисташковых плантаций в рамках программы "Посади будущее" заложена в муниципалитете Дедоплисцкаро в Восточной Грузии 13.09.2021, Sputnik Грузия

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2021-09-13T09:20+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. До пяти тонн фисташек – таким будет первый урожай в муниципалитете Дедоплисцкаро в Кахети, которые местные фермеры ждут в 2022 году, сообщает Агентство развития села Грузии.По данным агентства, в 2016 году компания "Тарибана" при финансовой поддержке государства в рамках программы "Посади будущее" заложила на 47 гектарах фисташковую плантацию в Дедоплисцкаро. Компания инвестировала в новое дело 700 тысяч лари, из которых 360 тысяч – льготный агрокредит.Правительство Грузии профинансирует разведение фруктовых садов по всей стране>>Круглый год в хозяйстве трудоустроено пять местных жителей, в сезон же их число увеличивается до 15."Для нас важно поддерживать первичное производство. Параллельно с поддержкой традиционных культур, мы продвигаем выращивание новых и чужеродных для Грузии сортов, имеющих высокий экспортный потенциал экспорта и могущие занять конкурентную позицию как на международном, так и на местном рынке с точки зрения импортозамещаемости", – сказал директор Агентства развития села Илья Тамарашвили.В рамках программы "Посади будущее" в Грузии заложено до 300 га садов фисташек. Сумма инвестиций составляет 3,7 миллиона лари, софинансирование Агентства развития села – более 1,3 миллиона лари, а льготное агрокредитование превышает 2,9 миллиона лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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