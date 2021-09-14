https://sputnik-georgia.ru/20210914/bolshie-debaty-v-studii-pervogo-kanala-soberutsya-lidery-vsekh-osnovnykh-partiy-gruzii-259554171.html
Большие дебаты: в студии Первого канала соберутся лидеры всех основных партий Грузии
Большие дебаты: в студии Первого канала соберутся лидеры всех основных партий Грузии
Первый канал проводит самые масштабные политические дебаты 14 сентября 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T08:03+0400
2021-09-14T08:03+0400
2021-09-14T08:03+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23387/99/233879915_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_465e4a7d723653a23593a54a97b0176f.jpg
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Дебаты с участием лидеров квалифицированных избирательных субъектов состоятся на Первом канале 14 сентября.Как сообщает телекомпания, в дебатах примут участие представители 11 следующих квалифицированных партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение", "Европейская Грузия – движение за свободу", "Третья сила – Стратегия Агмашенебели", "Европейские демократы", "Алеко Элисашвили – Граждане", "Альянс патриотов Грузии", "Лело", Лейбористская партия, "Закон и справедливость" и "Гирчи"."Третья сила – Стратегия Агмашенебели" представила свою программу развития Тбилиси>>Дебаты будут транслироваться в прямом эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии в 22:00. 21 сентября Первый канал устраивает дебаты кандидатов в мэры Тбилиси.Выборы в местное самоуправление состоятся в стране 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23387/99/233879915_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_d547ee156f76b607c38c691d330f5d6e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, выборы
Большие дебаты: в студии Первого канала соберутся лидеры всех основных партий Грузии
Первый канал проводит самые масштабные политические дебаты 14 сентября
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Дебаты с участием лидеров квалифицированных избирательных субъектов состоятся на Первом канале 14 сентября.
Как сообщает
телекомпания, в дебатах примут участие представители 11 следующих квалифицированных партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение", "Европейская Грузия – движение за свободу", "Третья сила – Стратегия Агмашенебели", "Европейские демократы", "Алеко Элисашвили – Граждане", "Альянс патриотов Грузии", "Лело", Лейбористская партия, "Закон и справедливость" и "Гирчи".
Дебаты будут транслироваться в прямом эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии в 22:00.
21 сентября Первый канал устраивает дебаты кандидатов в мэры Тбилиси.
Выборы в местное самоуправление состоятся в стране 2 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.