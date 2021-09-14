https://sputnik-georgia.ru/20210914/bolshie-debaty-v-studii-pervogo-kanala-soberutsya-lidery-vsekh-osnovnykh-partiy-gruzii-259554171.html

Большие дебаты: в студии Первого канала соберутся лидеры всех основных партий Грузии

Большие дебаты: в студии Первого канала соберутся лидеры всех основных партий Грузии

Первый канал проводит самые масштабные политические дебаты 14 сентября 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T08:03+0400

2021-09-14T08:03+0400

2021-09-14T08:03+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Дебаты с участием лидеров квалифицированных избирательных субъектов состоятся на Первом канале 14 сентября.Как сообщает телекомпания, в дебатах примут участие представители 11 следующих квалифицированных партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение", "Европейская Грузия – движение за свободу", "Третья сила – Стратегия Агмашенебели", "Европейские демократы", "Алеко Элисашвили – Граждане", "Альянс патриотов Грузии", "Лело", Лейбористская партия, "Закон и справедливость" и "Гирчи"."Третья сила – Стратегия Агмашенебели" представила свою программу развития Тбилиси>>Дебаты будут транслироваться в прямом эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии в 22:00. 21 сентября Первый канал устраивает дебаты кандидатов в мэры Тбилиси.Выборы в местное самоуправление состоятся в стране 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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