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https://sputnik-georgia.ru/20210915/ekspert-o-tom-budet-li-u-rossii-i-belarusi-edinyy-prezident-i-valyuta---video-259601109.html
Эксперт о том, будет ли у России и Беларуси единый президент и валюта - видео
Эксперт о том, будет ли у России и Беларуси единый президент и валюта - видео
Политолог рассказал, чем выгодна интеграции России и Беларуси для простых людей. Подробнее - смотрите в видео 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T09:28+0400
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Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов доходчиво объяснил, что появятся новые рабочие места и увеличатся поступления в бюджет. А оттуда деньги уже разойдутся на нужды пенсионеров, социальные выплаты и другие расходы. Общего президента и единой валюты после переговоров Путина и Лукашенко ждать не стоит, считает Абзалов. Объединение будет именно экономическим, а не политическим. Почему в современном мире выживают страны, которые умеют интегрироваться? И зачем Путин поедет в октябре в Беларусь? Смотрите видео.
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россия, видео, владимир путин, мультимедиа, беларусь, александр лукашенко, видео

Эксперт о том, будет ли у России и Беларуси единый президент и валюта - видео

09:28 15.09.2021
129
© video: Sputnik
Политолог рассказал, чем выгодна интеграции России и Беларуси для простых людей. Подробнее - смотрите в видео
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов доходчиво объяснил, что появятся новые рабочие места и увеличатся поступления в бюджет. А оттуда деньги уже разойдутся на нужды пенсионеров, социальные выплаты и другие расходы.
Общего президента и единой валюты после переговоров Путина и Лукашенко ждать не стоит, считает Абзалов. Объединение будет именно экономическим, а не политическим. Почему в современном мире выживают страны, которые умеют интегрироваться? И зачем Путин поедет в октябре в Беларусь? Смотрите видео.
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