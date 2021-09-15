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Тест: насколько хорошо вы знаете Тбилиси?
Тест: насколько хорошо вы знаете Тбилиси?
Тбилиси! С именем этого города связано множество судеб, сюжетов, картин и событий на земле. Это излюбленное место поэтов, художников, кинематографистов со... 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T16:07+0400
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Наряду с древней и богатой историей и культурой, символом грузинской столицы являются его красивые и солнечные люди. Пройдите тест Sputnik Грузия и узнайте, насколько хорошо вы знаете Тбилиси.
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грузия, мультимедиа, тбилиси, интерактив, тесты, интересные и познавательные тесты, тесты

Тест: насколько хорошо вы знаете Тбилиси?

16:07 15.09.2021
258
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - Нарикала, Метехский мост, церковь Св Николая и храм Сурб Геворг
Вид на город Тбилиси - Нарикала, Метехский мост, церковь Св Николая и храм Сурб Геворг - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси! С именем этого города связано множество судеб, сюжетов, картин и событий на земле. Это излюбленное место поэтов, художников, кинематографистов со всего мира.
Наряду с древней и богатой историей и культурой, символом грузинской столицы являются его красивые и солнечные люди. Пройдите тест Sputnik Грузия и узнайте, насколько хорошо вы знаете Тбилиси.
1 из 12
Каков туристический слоган Тбилиси?
Я люблю Тбилиси - надпись в историческом центре города, на площади Вахтанга Горгасали - Sputnik Грузия
16:07
258
120020
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