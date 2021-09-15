https://sputnik-georgia.ru/20210915/test-naskolko-khorosho-vy-znaete-tbilisi-259618621.html

Тест: насколько хорошо вы знаете Тбилиси?

Тест: насколько хорошо вы знаете Тбилиси?

Тбилиси! С именем этого города связано множество судеб, сюжетов, картин и событий на земле. Это излюбленное место поэтов, художников, кинематографистов со... 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T16:07+0400

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2021-09-15T16:07+0400

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Наряду с древней и богатой историей и культурой, символом грузинской столицы являются его красивые и солнечные люди. Пройдите тест Sputnik Грузия и узнайте, насколько хорошо вы знаете Тбилиси.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, мультимедиа, тбилиси, интерактив, тесты, интересные и познавательные тесты, тесты