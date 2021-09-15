https://sputnik-georgia.ru/20210915/test-naskolko-khorosho-vy-znaete-tbilisi-259618621.html
Тест: насколько хорошо вы знаете Тбилиси?
Тест: насколько хорошо вы знаете Тбилиси?
Тбилиси! С именем этого города связано множество судеб, сюжетов, картин и событий на земле. Это излюбленное место поэтов, художников, кинематографистов со... 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T16:07+0400
2021-09-15T16:07+0400
2021-09-15T16:07+0400
грузия
мультимедиа
тбилиси
интерактив
тесты
интересные и познавательные тесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251906082_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_65e6faa63836bbbe11132a0904194b9d.jpg
Наряду с древней и богатой историей и культурой, символом грузинской столицы являются его красивые и солнечные люди. Пройдите тест Sputnik Грузия и узнайте, насколько хорошо вы знаете Тбилиси.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251906082_165:0:2834:2002_1920x0_80_0_0_5aeda052b8e5676c90f6c5299faf08f5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, мультимедиа, тбилиси, интерактив, тесты, интересные и познавательные тесты, тесты
Тест: насколько хорошо вы знаете Тбилиси?
Тбилиси! С именем этого города связано множество судеб, сюжетов, картин и событий на земле. Это излюбленное место поэтов, художников, кинематографистов со всего мира.
Наряду с древней и богатой историей и культурой, символом грузинской столицы являются его красивые и солнечные люди. Пройдите тест Sputnik Грузия
и узнайте, насколько хорошо вы знаете Тбилиси.