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Титулованные спортсмены смогут поступить в вузы Грузии без экзаменов – подробности
Титулованные спортсмены смогут поступить в вузы Грузии без экзаменов – подробности
Государство таким образом выражает большое уважение и благодарность спортсменам и мотивирует их на новые победы 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T13:03+0400
2021-09-15T13:29+0400
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вузы грузии
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Чемпионы и призеры олимпийских и паралимпийских игр, победители европейских и мировых чемпионатов, в том числе лица с ограниченными возможностями, по решению правительства Грузии, смогут поступить в спортивные вузы без вступительных экзаменов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования и науки.Обладатели золотых медалей при желании смогут поступить в Государственный учебный университет физического воспитания и спорта без единых национальных экзаменов. Это касается также победителей и призеров "Токио-2020".Данным решением государство выражает большое уважение и благодарность спортсменам, отмечают в ведомстве.Желающие должны обратиться с заявлением в министерство образования и науки и иметь при себе соответствующие документы: копию удостоверения личности, аттестат, копию нотариально заверенного и переведенного на грузинский язык документа, подтверждающего победу, а также письменное согласие руководителя Государственного учебного университета физического воспитания и спорта Грузии о том, что в училище есть место и вуз может принять студента.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210814/Gruzinskie-medalisty-Olimpiady-v-Tokio-poluchat-ot-gosudarstva-denezhnye-nagrady-252583911.html
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спорт, новости, грузия, олимпийские игры, вузы грузии, образование в грузии

Титулованные спортсмены смогут поступить в вузы Грузии без экзаменов – подробности

13:03 15.09.2021 (обновлено: 13:29 15.09.2021)
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© photo: Sputnik / Натия ЦирекидзеЭкспозиция, посвященная участию грузинских спортсменов в Олимпийских играх, в здании Олимпийского комитета Грузии
Экспозиция, посвященная участию грузинских спортсменов в Олимпийских играх, в здании Олимпийского комитета Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© photo: Sputnik / Натия Цирекидзе
Государство таким образом выражает большое уважение и благодарность спортсменам и мотивирует их на новые победы
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Чемпионы и призеры олимпийских и паралимпийских игр, победители европейских и мировых чемпионатов, в том числе лица с ограниченными возможностями, по решению правительства Грузии, смогут поступить в спортивные вузы без вступительных экзаменов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования и науки.
Обладатели золотых медалей при желании смогут поступить в Государственный учебный университет физического воспитания и спорта без единых национальных экзаменов. Это касается также победителей и призеров "Токио-2020".
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14 августа, 22:07
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Данным решением государство выражает большое уважение и благодарность спортсменам, отмечают в ведомстве.
Желающие должны обратиться с заявлением в министерство образования и науки и иметь при себе соответствующие документы: копию удостоверения личности, аттестат, копию нотариально заверенного и переведенного на грузинский язык документа, подтверждающего победу, а также письменное согласие руководителя Государственного учебного университета физического воспитания и спорта Грузии о том, что в училище есть место и вуз может принять студента.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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