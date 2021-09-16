https://sputnik-georgia.ru/20210916/chto-budet-s-atomnoy-energetikoy-posle-avarii-na-fukusime-1---mnenie-eksperta-259649042.html

Что будет с атомной энергетикой после аварии на "Фукусиме-1" - мнение эксперта

Что будет с атомной энергетикой после аварии на "Фукусиме-1" - мнение эксперта

Выход из строя фильтров очистки радиоактивной воды на АЭС "Фукусима-1" – это не авария, а почти штатная ситуация, считает замдиректора по энергетическому... 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T15:29+0400

2021-09-16T15:29+0400

2021-09-16T15:29+0400

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Эксперт рассказал в интервью Sputnik, что прямой угрозы нет. После землетрясения, цунами и последующей аварии в 2011 году на атомной электростанции в Японии скопилось большое количество зараженной воды. Но вся она хранится в резервуарах АЭС до лета 2022 года, и пока ее не планируют сливать в океан. Можно ли допустить, что японские власти скрывают правду от мира? Что теперь станет с атомной энергетикой, у которой и без того сложная репутация? Могут ли очередные поломки на "Фукусиме-1" использовать как повод для давления на Лукашенко и БелАЭС? На эти и другие вопросы ответил эксперт.

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