https://sputnik-georgia.ru/20210916/sbornaya-gruzii-po-futbolu-opustilas-v-reytinge-fifa-259647706.html

Сборная Грузии по футболу опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная Грузии по футболу опустилась в рейтинге ФИФА

В октябре национальная сборная Грузии проведет два отборочных матча – против Греции и Косово 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T17:01+0400

2021-09-16T17:01+0400

2021-09-16T17:01+0400

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 16 сен – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу потеряла пять позиций в обновленном рейтинге ФИФА и опустилась на 96 место.Регресс подопечных Вилли Саньоля связан с неудачным выступлением в сентябре. Сборная Грузии проиграла Косово (0:1) и Испании (0:4) в отборочных матчах ЧМ-2022, а также уступила Болгарии в тест-матче (1:4).На данный момент в активе сборной Грузии 1 240 очков и с этим показателем команда располагается между Вьетнамом (1 244) и Ливаном (1 233).Что касается соперников сборной Грузии по отборочной группе "D" ЧМ-2022, то Испания находится на восьмой позиции, Швеция – на 18, Греция – на 46, а Косово – на 109.В октябре национальная сборная Грузии проведет два отборочных матча – 9 числа у себя дома примет Грецию, а через три дня на выезде сыграет с Косово.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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