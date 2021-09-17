https://sputnik-georgia.ru/20210917/kurs-lari-dollar-259662013.html
Курс лари на пятницу – 3,1141 GEL/$1
Курс лари на пятницу – 3,1141 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0012 лари по отношению к доллару 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T09:20+0400
2021-09-17T09:20+0400
2021-09-17T09:20+0400
экономика
новости
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0f/259607366_0:0:3493:1966_1920x0_80_0_0_c379da334e8f3449734acaff4332f97d.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 сентября в размере 3,1141 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0012 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0f/259607366_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_58edb0997e46f85d4dced4defb0eb39f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на пятницу – 3,1141 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0012 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 сентября в размере 3,1141 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0012 лари по отношению к доллару.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале