https://sputnik-georgia.ru/20210918/kurs-lari-na-subbotu--31112-gel1-259691459.html
Курс лари на субботу – 3,1112 GEL/$1
Курс лари на субботу – 3,1112 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0029 лари по отношению к доллару 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T09:36+0400
2021-09-18T09:36+0400
2021-09-18T09:36+0400
экономика
новости
грузия
лари
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0a/259485921_0:438:2730:1974_1920x0_80_0_0_25437341e5d22f238f00602dad2a320b.jpg
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 сентября в размере 3,1112 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0029 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0a/259485921_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_d4f6a0662473fcb45461300a424852ad.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на субботу – 3,1112 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0029 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 сентября в размере 3,1112 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0029 лари по отношению к доллару.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале