https://sputnik-georgia.ru/20210919/fenomen-chayldfri-ili-kak-ispolnit-mechtu-roditeley-259558397.html

Феномен чайлдфри, или Как исполнить мечту родителей?

Феномен чайлдфри, или Как исполнить мечту родителей?

Колумнист Sputnik и писательница Мариам Сараджишвили рассказывает трогательную историю том, как мечты родителей могут завести всех в тупик и кто в этом виноват 19.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-19T21:36+0400

2021-09-19T21:36+0400

2021-09-19T21:36+0400

грузия

аналитика

колумнисты

рассказы мариам сараджишвили

мариам сараджишвили

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В церкви был полумрак. Перед центральными иконами одиноко стояла какая-то женщина средних лет в косынке и, по всей видимости, кого-то ждала.Натела закрепила покосившуюся свечку, перекрестилась и пошла к выходу. Столько лет просит об одном и том же, а сдвига нет. Но на кого ей еще надеяться, кроме Господа? Только Он, Вседержитель, может сделать невозможное – вразумить ее Сосо и наставить на путь истинный.Всем ее Сосо хорош - и вежливый, и трудолюбивый, и успешный, и как сын любящий и заботливый, только в одном аспекте его никак не сдвинуть с камня, на котором он прочно сидит вот уже лет десять. Камень этот называется "Убежденный чайлдфри". Слово какое-то противное, как шипящий еж. Не знаешь, с какой стороны подойти. Кругом свои доводы железобетонные.Сколько раз пыталась Натела поговорить с сыном по душам.- Тебе пора жениться, мой дорогой. Я так мечтаю о внуках.- Мам, опять ты об этом. Сколько раз тебе говорил. Не хочу я жениться. Мне и так комфортно. Дом я обставил полностью. Даже кредит на посудомоечную машину выплатил. Хочу весь мир объездить, посмотреть. А женщина у меня есть. Дозировано раз в неделю встречаемся. Мне нормально. К чему мне эти крики, сопли, чужие капризы. И потом - откуда гарантия, что у меня родится здоровый ребенок. Сейчас аутисты на каждом шагу. Я просто хочу жить и наслаждаться жизнью. Имею право?- Имеешь, Сосо, имеешь, – вздыхала мать. – Но мы с папой так хотим внуков.- Мало ли что вы хотите! – резонно заметил сын. Потом слегка смягчился. – Раз вам не хватает положительных эмоций, то я могу купить вам собаку. Небольшую, породистую. Психологи говорят, что это тоже выход из положения.- Не хочу я собаку. Как ты не понимаешь, плохо человеку без семьи.И все. Разговор заходил в тупик.Натела пыталась зазывать в дом дочерей подруг под разными предлогами, но Сосо молниеносно разгадывал все материнские ухищрения и тут же исчезал из дома, ссылаясь на неотложные дела. Пыталась бедная мать подсылать на промывку мозгов мужа, уповая, что мужские доводы сыграют свою таранообразную роль, но Сосо стоял на своем.- Папа, я вполне нормально зарабатываю, если маме трудно с хозяйством, я завтра же найму вам уборщицу на пару раз в неделю. Для меня пусть мама не готовит, не перетруждается. Я сам решу эту проблему. Мне не пять лет. И даже не десять и не тридцать пять.Отец еще пытался давить на демографическую ситуацию в Грузии, мол, нас и так мало, а генофонд восстанавливается не так просто.Сосо возвел на отца скучающий взгляд: "У меня жизнь одна. И нигде не написано, что я обязан размножаться".Вот и оставалось одно Нателе – молиться и уповать, что вдруг у сына в 38 лет что-то изменится и он решит обзавестись семьей.Вышла из церкви и сразу чуть не натолкнулась на проходящую мимо пару с коляской. Пригляделась и узнала в мужчине одноклассника сына Гизо. Окликнула его, разговорились.- Поздравляю! Мальчик или девочка?- Девочка.- Как ее зовут?- Лизико.- Сколько ей?- 20 дней. Вот гуляем на воздухе.У Нателы блеснула молнией эврика. Вот оно, решение ее проблемы. Не случайно они столкнулись у церкви.- Гизо, девочка уже крещеная?- Нет, думаем крестить после 40 дней. Стол накроем.- Умоляю, ради меня. Возьми моего Сосо в крестные.Гизо поднял брови, беспомощно посмотрел на жену, но не нашел причину отказа.- А он хочет?Натела закивала:- Хочет, хочет и молчит. Стесняется. Позвони и предложи ему сам.Гизо опять не понял, но машинально кивнул:- Раз вы настаиваете, калбатоно Натела...На том они и расстались.А ребенок сделает то, что не под силу старой Нателе. Он привяжет к себе Сосо и растопит его холодное сердце. На то и душа ангельская. Тем более девочка.Вечером пунктуальный Гизо позвонил, и Натела сама слышала разговор двух одноклассников. Ее план сработал, Сосо ничего не заподозрил и не смог отвертеться от крестин.... После описываемых событий прошло три года. План Нателы сработал на четверть. Сосо исправно заходил к другу поздравить крестницу, дарил ей подарки по обязанности, иногда брал на руки, но кардинально в его жизни ничего не менялось.Натела пыталась педалировать ситуацию, покупала Лизико подарки, посылала с ним сладости и прочие знаки внимания, рассчитывая на долгожданный эффект домино: радость ребенка, любовь к ее сыну, а любовь, как известно, творит чудеса.Кто знает, может быть со временем именно так бы все и раскрутилось в соответствии с замыслом хитроумной Нателы, да еще и приправленным ее материнскими молитвами.Но однажды Сосо на работе неожиданно стало плохо. Его увезли на скорой в больницу, обследовали. Диагноз явился шоком для всех: неоперабельная онкология.Родители не отходили от сына, положение которого ухудшалось с печальной быстротой. Приходили его немногие друзья.Находясь еще в здравой памяти, Сосо как-то сказал матери:- Жалко, что я ухожу, а внука вы с папой так и не дождались из-за моего эгоизма. Все думал, что целая жизнь впереди. Оказывается, надо спешить жить и не отказывать себе в радости прижать к груди свою продолжение. Мама, когда меня не станет, проведывай иногда Лизико. Все-таки, моя дочка...Натела заплакала. Да, очень поздно, но Господь все-таки направил ее Сосо на путь истины. Эх, даруй нам прежде конца покаяние...Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Мариам Сараджишвили https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

грузия, аналитика, колумнисты, рассказы мариам сараджишвили, мариам сараджишвили