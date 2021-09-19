https://sputnik-georgia.ru/20210919/shtab-ili-bar-v-tbilisi-prikryli-zavedenie-zury-dzhaparidze-259711891.html
Штаб или бар? В Тбилиси прикрыли заведение Зуры Джапаридзе
Штаб или бар? В Тбилиси прикрыли заведение Зуры Джапаридзе
Политик утверждает, что это не бар, а избирательный штаб, в котором продается алкоголь 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T11:41+0400
2021-09-19T11:41+0400
2021-09-19T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Представители Департамента инспекции труда Минздрава Грузии поздно ночью опечатали бар лидера оппозиционной партии "Гирчи - Больше свободы" Зураба (Зуры) Джапаридзе в центре Тбилиси.Бар опечатали за повторно нарушение постановления правительства, согласно которому объекты питания по стране могут работать до 22:00. По словам главы департамента по надзору безопасности труда Майи Микая, ранее учреждение уже оштрафовывали за подобное нарушение."Как известно, постановлением правительства запрещено проводить развлекательные общественные мероприятия. Также хочу сообщить, что мы, Служба инспекции труда, уже оштрафовали объект на улице Лермонтова, 9, и он снова открылся, и, следовательно, объект будет опечатан ", - сказала Майя Микая.В свою очередь, Зура Джапаридзе утверждает, что на улице Лермонтова его партия открыла штаб, который работает круглосуточно и будет не только выслушивать проблемы избирателей, но и предлагать им алкоголь и хорошую музыку.Ранее в феврале лидер оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе открыл собственный бар "Japarastan" ("У Джапара") на проспекте Агмашенебели в качестве акции неповиновения политике ограничений и действию комендантского часа. Инспекция труда тогда оштрафовала Джапаридзе на сумму в 2 тысячи лари (более 605 долларов США) за незаконную экономическую деятельность, а сам бар был опечатан.Лидер партии "Гирчи" также в ноябре 2020 года "арендовал" батумский фитнес-клуб "Реформер", который был оштрафован инспекцией труда на 10 тысяч лари. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии на два месяца были закрыли фитнес-центры."Реформер" отказался выполнять решение правительства и продолжил работу. Политик обещал не допустить в свой дом представителей госструктур и арендовал помещение вместе с тренажерами. Но полиция и инспекция труда в конечном итоге прикрыли клуб.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, зураб джапаридзе, ограничения из-за коронавируса
Штаб или бар? В Тбилиси прикрыли заведение Зуры Джапаридзе
11:41 19.09.2021 (обновлено: 11:48 19.09.2021)
Политик утверждает, что это не бар, а избирательный штаб, в котором продается алкоголь
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Представители Департамента инспекции труда Минздрава Грузии поздно ночью опечатали бар лидера оппозиционной партии "Гирчи - Больше свободы" Зураба (Зуры) Джапаридзе в центре Тбилиси.
Бар опечатали за повторно нарушение постановления правительства, согласно которому объекты питания по стране могут работать до 22:00. По словам главы департамента по надзору безопасности труда Майи Микая, ранее учреждение уже оштрафовывали за подобное нарушение.
"Как известно, постановлением правительства запрещено проводить развлекательные общественные мероприятия. Также хочу сообщить, что мы, Служба инспекции труда, уже оштрафовали объект на улице Лермонтова, 9, и он снова открылся, и, следовательно, объект будет опечатан ", - сказала Майя Микая.
В свою очередь, Зура Джапаридзе утверждает, что на улице Лермонтова его партия открыла штаб, который работает круглосуточно и будет не только выслушивать проблемы избирателей, но и предлагать им алкоголь и хорошую музыку.
"Любой гражданин может прийти и поговорить с нами, рассказать о претензиях, задать вопросы. Он будет отличаться от других штабов, будет музыка, алкоголь. У нас есть уникальный способ общения с избирателями", - сказал Джапаридзе.
Ранее в феврале лидер оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе открыл собственный бар "Japarastan" ("У Джапара") на проспекте Агмашенебели в качестве акции неповиновения политике ограничений и действию комендантского часа. Инспекция труда тогда оштрафовала Джапаридзе на сумму в 2 тысячи лари (более 605 долларов США) за незаконную экономическую деятельность, а сам бар был опечатан.
Лидер партии "Гирчи" также в ноябре 2020 года "арендовал" батумский фитнес-клуб "Реформер", который был оштрафован инспекцией труда на 10 тысяч лари. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии на два месяца были закрыли фитнес-центры."Реформер" отказался выполнять решение правительства и продолжил работу. Политик обещал не допустить в свой дом представителей госструктур и арендовал помещение вместе с тренажерами. Но полиция и инспекция труда в конечном итоге прикрыли клуб.
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