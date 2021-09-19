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В Китае перевернулось пассажирское судно, есть погибшие и пропавшие без вести

В Китае перевернулось пассажирское судно, есть погибшие и пропавшие без вести

Рассчитанное на перевозку 40 человек судно перевернулось на реке Цзанкэ 19.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Восемь человек погибли, еще семь пропали без вести в результате трагедии на юго-западе Китая - пассажирское судно перевернулось на реке Цзанкэ, передает РИА Новости со ссылкой на местные власти.Инцидент произошел накануне днем в провинции Гуйчжоу, когда рассчитанное на перевозку 40 человек судно перевернулось на реке Цзанкэ в городском округе Люпаньшуй.Поисково-спасательная операция продолжается, местные правоохранительные органы проводят расследование причин происшествия.По последним данным, удалось спасти 31 человека, также спасатели вытащили из воды тела восьми погибших.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, в мире, китай