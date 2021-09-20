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Оппозиционер "проверил слух" сотрудников Службы госбезопасности Грузии
Оппозиционер "проверил слух" сотрудников Службы госбезопасности Грузии
Борис Куруа исполнил для сотрудников спецслужбы на синтезаторе саундтрек из фильма "Игрушка" 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T12:55+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Член оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" и единый кандидат от части оппозиционных партий в Сабурталинском избирательном округе Тбилиси Борис Куруа устроил перформанс перед зданием Службы государственной безопасности.В оригинальной форме он выразил протест в связи с продолжающейся тайной прослушкой граждан.13 сентября грузинские СМИ обнародовали файлы с записями тайной прослушки представителей грузинского духовенства, политиков и журналистов. По данным СМИ, информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за несколькими сотнями священнослужителей и более чем трех тысячах файлах записи телефонных разговоров.Машина в хлам - лидер "Гирчи - больше свободы" устроил перформанс у здания СГБ&gt;&gt;Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября начала расследование в связи с распространенной в СМИ информацией о тайной слежке за священнослужителями. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказываются лишением свободы до пяти лет.Кандидат в сакребуло Тбилиси Борис Куруа принес к зданию СГБ синтезатор, чтобы, как он пояснил, проверить слух сотрудников спецслужбы, занимающихся прослушками."Я исполнил музыку из всеми любимого французского фильма "Игрушка", исходя из того, что эта контора является игрушкой Бидзины Иванишвили", – сказал Куруа.Несколькими днями ранее Куруа вместе с лидером партии Зурой Джапаридзе и еще несколькими сторонниками устроил у здания СГБ довольно шумный перформанс. Они разбили кувалдами автомобиль марки Skoda Octaviа как символ Службы госбезопасности.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, сгб, акция

Оппозиционер "проверил слух" сотрудников Службы госбезопасности Грузии

12:55 20.09.2021
466
© Sputnik / Alexander ImedashviliСлужба государственной безопасности Грузии - СГБ
Служба государственной безопасности Грузии - СГБ - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Борис Куруа исполнил для сотрудников спецслужбы на синтезаторе саундтрек из фильма "Игрушка"
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Член оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" и единый кандидат от части оппозиционных партий в Сабурталинском избирательном округе Тбилиси Борис Куруа устроил перформанс перед зданием Службы государственной безопасности.
В оригинальной форме он выразил протест в связи с продолжающейся тайной прослушкой граждан.
13 сентября грузинские СМИ обнародовали файлы с записями тайной прослушки представителей грузинского духовенства, политиков и журналистов.
По данным СМИ, информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за несколькими сотнями священнослужителей и более чем трех тысячах файлах записи телефонных разговоров.
Машина в хлам - лидер "Гирчи - больше свободы" устроил перформанс у здания СГБ>>
Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября начала расследование в связи с распространенной в СМИ информацией о тайной слежке за священнослужителями. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказываются лишением свободы до пяти лет.
Кандидат в сакребуло Тбилиси Борис Куруа принес к зданию СГБ синтезатор, чтобы, как он пояснил, проверить слух сотрудников спецслужбы, занимающихся прослушками.
"Я исполнил музыку из всеми любимого французского фильма "Игрушка", исходя из того, что эта контора является игрушкой Бидзины Иванишвили", – сказал Куруа.
Несколькими днями ранее Куруа вместе с лидером партии Зурой Джапаридзе и еще несколькими сторонниками устроил у здания СГБ довольно шумный перформанс. Они разбили кувалдами автомобиль марки Skoda Octaviа как символ Службы госбезопасности.

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