https://sputnik-georgia.ru/20210921/covid-statistika-gruzii--poslednie-dannye-259762706.html

COVID-статистика Грузии – последние данные

COVID-статистика Грузии – последние данные

В ковид-клиниках Грузии к этому времени 1 199 тяжелых пациентов, 310 подключены к аппарату искусственного дыхания 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T12:54+0400

2021-09-21T12:54+0400

2021-09-21T12:54+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 34 250 тестов на коронавирус: 22 726 – на антиген, 11 524 – ПЦР-теста и выявлено 2 470 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 598 396 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 243 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 565 773 пациента.Главный эпидемиолог Грузии выступает за обязательную вакцинацию медперсонала и педагогов>>Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 46 человек, а с начала пандемии – 8 621.Из 2 470 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 705, Аджарии – 149, Имерети – 492, Квемо Картли – 181, Шида Картли – 161, Гурии – 48, Самегрело - Земо Сванети – 270, Кахети – 319, Мцхета-Мтианети – 63, Самцхе-Джавахети – 60, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 22.На данный момент в Грузии 23 976 активных случаев, из них 5 231 нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 199 пациентов тяжелое, из них 310 подключены к аппарату искусственного дыхания. 996 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 17 749 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 38 человек, а в самоизоляции – 19 777.Показатель положительности по данным на 20 сентября составляет 7,21%, за две недели – 7,06%, за семь дней – 6,65%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика