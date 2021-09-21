https://sputnik-georgia.ru/20210921/obvinyaemomu-v-ubiystve-olimpiyskomu-chempionu-provedut-psikhiatricheskuyu-ekspertizu-259767578.html
Обвиняемому в убийстве олимпийскому чемпиону проведут психиатрическую экспертизу
Обвиняемому в убийстве олимпийскому чемпиону проведут психиатрическую экспертизу
Ветеран дзюдо Зураб Звиадаури на время следствия находится в предварительном заключении 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T15:11+0400
2021-09-21T15:11+0400
2021-09-21T15:11+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Обвиняемому в убийстве олимпийскому чемпиону, экс-депутату парламента Грузии Зурабу Звиадаури назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает телекомпания Rustavi 2.Звиадаури, который находится в предварительном заключении, доставят в Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули в ближайшие дни.Олимпийские чемпионы Грузии готовы взять на поруки Зураба Звиадаури>>По данным СМИ, состояние здоровья олимпийского чемпиона резко ухудшилось. Звиадаури нуждается в операции на позвоночнике.Sputnik связался с адвокатом обвиняемого Кахой Цнобиладзе, однако тот отказался делать какие-либо комментарии по делу.Кровавая разборка между несколькими мужчинами произошла у села Цинандали Телавского района 16 августа. По данным следствия, ссора между мужчинами переросла в перестрелку, во время которой погибли два человека, в том числе брат олимпийского чемпиона, и ранены двое. Находящийся там же Зураб Звиадаури выстрелил в того, кто убил его брата. Позднее он заявил, что действовал в состоянии аффекта, потрясенный смертью брата.В случае подтверждения вины олимпийскому чемпиону грозит от восьми до 15 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Обвиняемому в убийстве олимпийскому чемпиону проведут психиатрическую экспертизу
Ветеран дзюдо Зураб Звиадаури на время следствия находится в предварительном заключении
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik.
Обвиняемому в убийстве олимпийскому чемпиону, экс-депутату парламента Грузии Зурабу Звиадаури назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает телекомпания Rustavi 2
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Звиадаури, который находится в предварительном заключении, доставят в Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули в ближайшие дни.
По данным СМИ, состояние здоровья олимпийского чемпиона резко ухудшилось. Звиадаури нуждается в операции на позвоночнике.
Sputnik связался с адвокатом обвиняемого Кахой Цнобиладзе, однако тот отказался делать какие-либо комментарии по делу.
Кровавая разборка между несколькими мужчинами произошла у села Цинандали Телавского района 16 августа. По данным следствия, ссора между мужчинами переросла в перестрелку, во время которой погибли два человека, в том числе брат олимпийского чемпиона, и ранены двое. Находящийся там же Зураб Звиадаури выстрелил в того, кто убил его брата. Позднее он заявил, что действовал в состоянии аффекта, потрясенный смертью брата.
В случае подтверждения вины олимпийскому чемпиону грозит от восьми до 15 лет.
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