Собираетесь ли вы идти на выборы 2 октября?

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© photo: Sputnik / Stringer Предвыборная агитация на автобусной остановке © photo: Sputnik / Stringer

До выборов в органы местного самоуправления Грузии остается меньше двух недель. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. В выборах принимают участие 50 партий.