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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
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Собираетесь ли вы идти на выборы 2 октября?
Собираетесь ли вы идти на выборы 2 октября?
До выборов в органы местного самоуправления Грузии остается меньше двух недель. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных... 21.09.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
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Собираетесь ли вы идти на выборы 2 октября?

12:17 21.09.2021
190
© photo: Sputnik / StringerПредвыборная агитация на автобусной остановке
Предвыборная агитация на автобусной остановке - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
До выборов в органы местного самоуправления Грузии остается меньше двух недель. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. В выборах принимают участие 50 партий.
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