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Собираетесь ли вы идти на выборы 2 октября?
Собираетесь ли вы идти на выборы 2 октября?
До выборов в органы местного самоуправления Грузии остается меньше двух недель. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных... 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T12:17+0400
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местные выборы в грузии 2021
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грузия, опрос, опрос sputnik грузия, опросы
Собираетесь ли вы идти на выборы 2 октября?
До выборов в органы местного самоуправления Грузии остается меньше двух недель. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. В выборах принимают участие 50 партий.