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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210922/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-016-259786565.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 016
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 016
За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, вылечились 2 024 пациента, а с начала пандемии – 567 797 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T10:46+0400
2021-09-22T11:19+0400
четвертая волна
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новости
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коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 016. Скончались 43 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 600 412 случаев заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 024 человека, с начала пандемии – 567 797. Скончались 8 664.Почему жители Грузии отказываются от вакцинации?&gt;&gt;За сутки сделано 29 798 тестов, в том числе 16 852 на антиген и 12 946 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 6,77%, за последние 14 дней – 6,92%, за последние семь дней – 6,48%.К этому времени в Грузии сделано 1 686 412 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 13 962.В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах – 5 231, в ковид-гостиницах – 993.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 016

10:46 22.09.2021 (обновлено: 11:19 22.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - люди на улице в масках
Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, вылечились 2 024 пациента, а с начала пандемии – 567 797
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 016. Скончались 43 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 600 412 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 024 человека, с начала пандемии – 567 797. Скончались 8 664.
Почему жители Грузии отказываются от вакцинации?>>
За сутки сделано 29 798 тестов, в том числе 16 852 на антиген и 12 946 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 6,77%, за последние 14 дней – 6,92%, за последние семь дней – 6,48%.
К этому времени в Грузии сделано 1 686 412 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 13 962.
В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах – 5 231, в ковид-гостиницах – 993.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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