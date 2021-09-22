https://sputnik-georgia.ru/20210922/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-016-259786565.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 016

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 016

За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, вылечились 2 024 пациента, а с начала пандемии – 567 797 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T10:46+0400

2021-09-22T10:46+0400

2021-09-22T11:19+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 016. Скончались 43 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 600 412 случаев заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 024 человека, с начала пандемии – 567 797. Скончались 8 664.Почему жители Грузии отказываются от вакцинации?>>За сутки сделано 29 798 тестов, в том числе 16 852 на антиген и 12 946 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 6,77%, за последние 14 дней – 6,92%, за последние семь дней – 6,48%.К этому времени в Грузии сделано 1 686 412 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 13 962.В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах – 5 231, в ковид-гостиницах – 993.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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